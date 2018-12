Pity Martínez recreó el gol ante Boca y se emocionó por su partida: "Acá fui muy feliz"

El mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez recreó hoy la solitaria corrida al arco vacío que significó el 3-1 sobre Boca para darle la cuarta Copa Libertadores de su historia y se despidió con emoción de los hinchas, ante un estadio "Monumental" repleto.

"Esto no tiene precio, va a quedar para la historia. Mirá lo lindo que es, esto se disfruta. Estoy feliz de ver disfrutar a la gente, tener mi último momento en esta cancha como jugador, despedirme de cada uno de ellos", explicó en declaraciones a Fox Sports.

"ACÁ FUI MUY FELIZ"#LibertadoresxFOX | Las sentidas palabras del 'Pity' Martínez agradeciendo a todo el mundo al despedirse de #RiverxFOX para ir a jugar a Estados Unidos. pic.twitter.com/HFr6grYXrk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de diciembre de 2018

"Acá fui muy feliz", resumió Martínez, vendido al Atlanta United, campeón de la MLS de Estados Unidos, que será su próximo destino a partir de enero próximo.

El mendocino, emocionado hasta las lágrimas, se dio el gusto de recrear al menos los primeros metros de esa corrida en el estadio "Santiago Bernabeu", porque un pequeño chico le "robó" la pelota y la metió dentro del arco, para generar el estruendoso grito de gol desde las tribunas.

"Le agradezco al cuerpo técnico, a mis compañeros, los quiero mucho, he vivido años hermosos. Me tiembla el cuerpo, no puedo hablar", afirmó "Pity".

Martínez acompañó a ese grupo de chicos desde atrás junto al resto de sus compañeros quienes terminaron tirándose al césped al pie del trofeo de la Copa Libertadores, colocado sobre la línea del arco que da a la avenida Udaondo.

El "Pity" tiene 25 años y, si bien su prioridad era marcharse al Viejo Continente, en los últimos libros de pases no logró ser transferido allí debido a su elevada cotización y a que es extracomunitario.

¡ASÍ SE RECREÓ EL GOL DEL PITY!#LibertadoresxFOX | Reviví como fue el gol de Gonzalo Martínez a Boca en la consagración de #RiverxFOX pic.twitter.com/SaAuBWUDvs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de diciembre de 2018

Martínez debutó en la primera división con la camiseta de Huracán, un 10 de septiembre de 2011, por la quinta fecha del torneo de la B Nacional, frente a Almirante Brown.

Por pedido del entrenador Marcelo Gallardo, fue comprado por River en 4 millones de dólares en 2015 y, luego de un período de adaptación, se metió en el corazón de los hinchas a fuerza de goles y buenas actuaciones.

Este gol a Boca, en el estadio "Santiago Bernabeu", lo terminó de colocar en uno de los pedestales de los hinchas de River, por lo que significó su victoria sobre Boca. (NA)