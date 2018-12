AlfaroTraidor: tendencia en las redes sociales

La decisión de Gustavo Alfaro de rescindir su contrato con Huracán para comenzar a hablar con Boca y llegar a reemplazar con Guillermo Barros Schelotto, disparó las críticas en las redes sociales y su nombre fue tendencia con el hashtag: "Alfaro traidor".

Los hinchas de Huracán protagonizaron una lluvia de críticas contra el entrenador, y en muchos casos lo criticaron con dureza por su decisión de abandonar Parque de los Patricios para recalar en el "mundo Boca".

"Ojalá te vaya muy muy mal en #Boca. Ya vas a volver a dirigir a Arsenal, Tigre, Gelp.... ¡Todo vuelve, traidor! En La Quema, nunca más...", fue uno de los tuits más duros en Twitter, que publicó el usuario @MundoQuemero.

En tanto, Rodolfo Giraldez, de Editorial Ducó, señaló en las redes sociales un mensaje muy duro para el entrenador: "#AlfaroTraidor fracaso toda su vida, siempre equipos chicos. Ganó títulos con Arsenal de la mano de Grondona. Deja el proyecto a la mitad!".

Otro usuario de nombre Diego (@jacuface04) indicó "#AlfaroTraidor Soy de Boca y ver esto que a un técnico se lo contrate por lo que pide y los jugadores les respondan con resultados jugando excelente y los deje tirados por más plata... me da asco, mi solidaridad con la gente de Huracán".

Las voces de los hinchas se hicieron oír a través de Twitter y en ese sentido Gustavo Roberto Quinteiro (@Gus_Quinteiro) publicó "#AlfaroTraidor Te fuiste de boca y ahora te vas a Boca".

La bronca también la manifestó el usuario Prestia (@volo_prestia): "4:30 AM... todavía no lo puedo creer #AlfaroTraidor. En el banderazo pedías a gritos de que Marcos Díaz no se vaya y te fuiste antes que el. El representante dijo que se iba si no traían los refuerzos, y Nadur dijo que no iba a ser un problema los refuerzos". (NA)