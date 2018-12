Vidal aseguró que Cambiemos "se mantiene sólido"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, destacó que, tras "un año tan difícil", el espacio Cambiemos "se mantiene sólido", y en ese sentido confirmó que "hay diálogo" con Elisa Carrió, al tiempo que confirmó que no será "candidata a presidenta" porque se comprometió con "los bonaerenses".

En una entrevista en radio Continental, Vidal aseveró también: "Sentí el machismo a lo largo de mi carrera", por ejemplo, cuando le "decían Heidi", pero "estos tres años demostraron que la firmeza puede más que la prepotencia”.

"La Argentina tiene una deuda en saldar la 'grieta'", dijo Vidal; sin embargo, "hay temas donde no hay grietas, como el tema de los derechos de las mujeres", e indicó que el movimiento por los derechos de las mujeres "es algo que se venía gestando", e incluso el país "puede ser un ejemplo al mundo: tenemos que cuidar este movimiento", aseveró.

"Al machismo lo sentí a lo largo de toda mi carrera política: en la última elección me decían Heidi, que no iba a poder, que no conocía, y que una mujer no iba a poder enfrentar a la Policía, pero estos tres años demostraron que la firmeza puede más que la prepotencia", dijo Vidal.

Y en ese sentido, indicó que "esos varones que gobernaron durante 28 años parecía que no eran tan valientes, porque no se enfrentaron a la corrupción profunda, a las mafias y a todo lo siniestro que tenía el poder en la provincia", y agregó: "No solo lo enfrenté, lo vamos a seguir enfrentando, porque ese es el mandato que la gente me dio. Y a los machistas no les va a quedar más remedio que acostumbrarse".

"No me victimizo, la gente me puso acá: me puso para pelear contra los barrabravas, para dar la pelea contra la policía corrupta, para meterme en los barrios y dar respuestas a sus problemas", indicó la gobernadora, y agregó: "Si las madres que viven en los lugares más postergados del Conurbano todos los días pueden levantarse y dar la pelea, ¿cómo no voy a poder?".

En otro punto del diálogo, la gobernadora destacó que Cambiemos prometió "una Argentina integrada al mundo, una justicia independiente, y se lograron esas cosas", además de un buscar "diálogo con la oposición, sin mayoría en el Congreso, y sacamos decenas de leyes".

"Estamos en el momento más duro y nos quedan momentos duros por delante, pero se va a empezar a ver una mejora en lo económico y social, que podrá traer esperanza", afirmó Vidal, y añadió: "Estamos en el camino correcto, más allá de las dificultades”".

Hubo “muchos cambios respecto de tener una mayor transparencia, a gobernar con la verdad y a la lucha con el narcotráfico. Hubo avances que nos permiten creer que vale la pena seguir apostando", aseveró.

En ese sentido, Vidal dijo que "por primera vez en 28 años, los 135 municipios tienen obras y fondos al día", y confirmó que "no está, desde ningún punto de vista, en la previsión de la provincia cerrar escuelas". (Télam)