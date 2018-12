Una futbolista denunció que fue abusada por su entrenador cuando tenía 9 años

La jugadora de fútbol y futsal Ludmila Martínez denunció que fue abusada en 2009 por un entrenador cuando tenía 9 años y remarcó hoy que esa persona "sigue trabajando" en la misma entidad.

Martínez, quien hoy juega futsal en River y la convocaron a la Selección sub 20, además de también jugar al fútbol en Platense, relató que su agresor sexual fue Eduardo Michelli, técnico de ella cuando jugaba en el Club Social y Deportivo Los Andes de Florida, en Vicente López.

Ludmila contó su situación en una serie de videos que subió a su cuenta de Instagram y al mismo tiempo radicó la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género.

"Nos ofrecía chupetines como premio. Me llevaba a su oficina, cerraba la puerta y abusaba de mi. Sé que hay más chicas a las que les pasó lo mismo, pero no se animan a denunciarlo", sostuvo la joven futbolista.

Además, añadió: "Siento asco y miedo. Este hombre sigue entrenando a chicos y cada vez que veía esa oficina sentía temor porque me recordaba lo vivido. Yo estuve en ese club hasta los 16 años y al no poder hablar no tenía excusas para dejar de ir a entrenar".

La joven explicó que estos hechos vividos no se los contó a nadie "por vergüenza" y porque "nadie" le iba a creer, ya que una chica también había pasado por lo mismo, dos años después que ella, pero "nadie le creyó", al tiempo que Ludmila tampoco se animó a hablar.

"Hoy lo puedo hacer público gracias a todas las chicas que se animaron a hablar. Sin ellas yo no hubiera podido hacerlo. No estamos solas. No nos callamos más. Lo conté porque el entrenador sigue dando clases y el sábado fue a la fiesta de fin de año".

Por último, señaló que cuando se lo contó a sus padres "ellos se sintieron culpables" por lo que pasó pero ella enseguida aclaró: "Mamá, papá, no se sientan culpables. Este tipo es un degenerado y nadie sabía que eso iba a pasar". (NA)