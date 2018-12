Duhalde no ve a Cristina como candidata y propone a Lavagna, porque "es un patriota" 

El expresidente de la Nación y exgobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, se refirió hoy al panorama político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, dijo que no ve a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como candidata, e insistió con la postulación de Roberto Lavagna, a quien calificó de "un patriota".

Consultado sobre si veía a la exmandataria como candidata, Duhalde respondió: "No, no la veo". En ese lugar en cambio, postuló a Lavagna, exministro de Economía.

"Lo veo a Lavagna como candidato a Presidente, es un patriota. Acompañaría su candidatura. Podría ser la unión de todos los argentinos. La ventaja que tiene es que no es político, los radicales suponen que es radical y nosotros creemos que es justicialista, y no es ninguna de las cosas”, señaló.

Duhalde además hizo referencia a la crisis que atraviesan las viejas estructuras partidarias que "están en su última etapa, boqueando" y, aunque dijo no querer hacer críticas sobre la actual gestión nacional, estimó que "los gobiernos solos, no pueden gobernar".

"No hay posibilidad de salir si seguimos peleándonos como zonzos", afirmó el expresidente en diálogo con radio Continental.

De cara al 2019, el histórico líder del peronismo bonaerense, dijo que ve "desparramado" a su partido.

Puntualmente sobre Lavagna, hizo un mea culpa y afirmó haber cometido "un error muy visible" al no imponerlo como candidato en 2003 y haber preferido que se presentaran muchos postulantes.

Finalmente, el exmandatario comentó que se está recuperando de una operación en la columna vertebral y que, por ese motivo, recibió llamados del presidente Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, interesados por su estado de salud.

"No soy de llevarme mal con nadie, aunque no me gustan los extremos", señaló Duhalde y dijo que no hace "críticas personales". (Télam)