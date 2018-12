La llamativa técnica de un ladrón para evitar las alarmas y robar en un comercio dos días seguidos

El dueño de una reconocida bolonería y ferretería local compartió en las redes un video en el que muestra el llamativo método que utiliza un ladrón para evitar las alarmas de seguridad y robar dos días consecutivos.

"El día sábado 16.30 ingresan arrastrándose por el piso para que los sensores no los tomen y lo logran, ahora tuvimos que cambiar la ubicación de los mismos ya que estaban muy altos y no detectaban el movimiento. El otro vídeo es del domingo 8 AM donde vuelven a ingresar y ahí si los detecta la alarma y con la misma sonando logran salir con la mercadería", contó José Giambartolomei en una publicación en Facebook.

Según explicó, el sábado pasado ingresaron al local de Italia al 100 y al estar los sensores "muy altos", lograron esquivarlos. Al día siguiente vuelven a ingresar pero la alarma los detecta, aunque con la misma sonando logran escapar con la mercadería en su poder.

Giambartolomei le pidió a la gente a través de las redes "que compartan el video para estar alertas, en especial en zonas cercanas al negocio".

Según le contó el propietario a Telefe Bahía Blanca, el delincuente logró llevarse entre 12 y 15 máquinas soldadores con un valor de entre 8.000 y 10.000 pesos.