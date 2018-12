La Pampa: el Gobierno echó a un joven funcionario acusado de abuso

El gobierno de La Pampa echó hoy al Director de Casas de Juventud de La Pampa, Nicolás Roó, tras ser acusado de violación por una joven militante de la agrupación La Cámpora, cuya dirigencia también lo expulsó de esa formación política y se solidarizó con la víctima.

El subsecretario de Medios del gobierno de la Pampa, José Pérez, le confirmó a Télam la decisión del Ejecutivo Provincial de expulsar "de inmediato, conocida la denuncia", al funcionario provincial, denunciado por violación.

En las últimas horas, una joven de Santa Rosa, en su página de la red social Facebook, denunció públicamente al director de Casa de Juventud de La Pampa Nicolás Roó.

"Hablo de Nicolás Roó. Lo conocí cuando empecé a militar en La Cámpora de Santa Rosa a los 17 años. Se presentaba como referente de la juventud. Me importaba mucho como él me viera. Hoy puedo decir que desde el principio existió una relación de poder muy fuerte. La relación sexo-afectiva que tuve con él, que en realidad no fue más que de opresión y coerción, comenzó cerca de marzo de 2017. La primera vez que estuve con Nicolás Roó fue consensuado, pero las siguientes fueron por presión, negación de libertad o forzadas explícitamente", denunció la joven.

En su denuncia hace hincapié a distintos hechos que vivió y explicó: "Ante mi negación [él] siempre conseguía lo que quería, con el tiempo mi cuerpo sólo se dejaba guiar por los deseos del suyo. Cabe aclarar que es corpulento y pesado y tiene mucha superioridad física sobre mí”.

“Otra ocasión fue en su departamento, en una de las veces que me quedé sin llave para ir a casa. Como siempre me quedé con la condición de no tener sexo, igual lo terminaba complaciendo por miedo a su reacción. Esta vez en particular, me practicó sexo anal, sin consultarme, sin hacer caso a mi negación, ni a mi cuerpo y brazos intentando apartarlo. Por su peso no pude hacer nada y sólo me quedé inmóvil hasta que terminara”, agregó.

El caso se suma al del legislador bonaerense de La Cámpora, Jorge "Loco" Romero, quien fue denunciado por un caso de abuso sexual por una militante de esa agrupación política.

"He decidido dar un paso al costado de mis responsabilidades políticas", aseguró Romero tras la denuncia.