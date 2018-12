Un bahiense realiza la primera coledocoscopía endoscópica en el país

Cecilia Corradetti

La coledocoscopía endoscópica es una técnica incorporada por primera vez en Argentina a fines de 2017 por la empresa Boston Scientific. El procedimiento en cuestión (coledoscopía) consiste en un tipo especial de endoscopía que permite ver dentro del colédoco (conducto que comunica el hígado con el intestino).

Hasta el momento sólo se podía evaluar este conducto de manera indirecta a través de métodos de imagen, pero no se podía ingresar para la toma de biopsia.

El doctor Manuel Valero, gastroenterólogo y endoscopista, a cargo del Instituto de Gastroenterología y Endoscopía de Avanzada (IGEA), que funciona en el Hospital de la Asociación Médica “Dr. Felipe Glasman”, realizó la primera coledocoscopía a con sistema Spyglass en Argentina meses atrás en el contexto de una Jornada de Endoscopia realizada en Santa Fé, a la que fue invitado como operador para realizar el lanzamiento y los primeros casos de este procedimiento de innovación en Argentina.

Valero, quien actúa como tutor de la técnica para la empresa, señaló a “La Nueva.” que todo profesional que lleva a cabo esta práctica debe pasar por un entrenamiento y destacó la importancia y los beneficios que esta moderna tecnología de punta representa para los bahienses que deben someterse a este tipo de estudio.

“Se incorporó esta novedad en la Argentina a fines de 2017, cuando se realizó el primer procedimiento y actualmente los bahienses cuentan con el beneficio de esta innovadora aparatología de última generación”, indicó Valero.

--Dr. Valero ¿Qué beneficios permite este procedimiento?

--Hasta el momento no existía forma de ingresar a la vía biliar o también llamado colédoco, sin ser sometido a una cirugía, para tomar una biopsia frente a la sospecha de tumores. Muchas veces estos pacientes tenían que ser sometidos a cirugías importantes sin tener un diagnóstico certero o por otro lado, el diagnóstico se realizaba una vez que el tumor tenía un tamaño considerable y ya era tarde para una cirugía curativa. Este aparato milimétrico posibilita, de esta manera, diagnosticar de manera temprana tumores alojados en esa zona.

--¿Se trata de un endoscopio común?

--No. Este endoscopio tiene un diámetro tan pequeño que permite entrar por dentro de otros endoscopios y presenta un canal de trabajo a través del cual se puede pasar una mínima pinza de biopsia o una sonda que emite ondas de choque para tratar piedras grandes que se forman en este conducto.

--¿Cuánto demora esta práctica?

--Depende de cada caso pero por lo general no más de media hora. Es un procedimiento seguro. En la remozada sala de endoscopía del HAM trabajamos con anestesiólogos, cuyo rol es fundamental para la adecuada sedación del paciente.

--¿Se trata de una práctica dolorosa o molesta?

--No. Se aplican anestésicos sin la necesidad de intubación. El paciente no escucha, no ve, no siente. Es algo así como someterlo a una siesta profunda, una sensación placentera. La droga que aplicamos es Propofol, que tiene un tiempo de vida muy corto en el organismo. Por lo tanto se aplica en la medida que la práctica va requiriendo y las personas salen de la sala de estudios caminando sin la sensación residual del anestésicos.

--¿ Quienes necesitan de este procedimiento?

-- Por lo general son pacientes que nos llegan derivados de otros médicos o a través de la guardia externa. Suelen presentarse con la piel y las mucosas teñidas de amarillo, dolor abdominal, vómitos y perdida de peso. Por lo general son pacientes a los que ya se los ha sometido a métodos por imagen como ecografía, tomografía o resonancia, llegando a una sospecha diagnóstica pero sin la certeza absoluta que da la biopsia.

--¿ Es un procedimiento al alcance de todos?

-- Si. Cabe aclarar que en el Instituto se atienden a todas las obras sociales y de la misma manera. Aprovecho para mencionar que contamos con equipos de alta definición, nuevos y hasta algunos únicos en Bahía Blanca y la región como es el caso de la ecoendoscopía. Esto nos permite brindarles a todos los pacientes, tengan obra social o prepagas, un servicio de calidad y seguro.

--Algunos hechos sucedidos en Bahía Blanca y Capital alcanzaron notoriedad por mala praxis o inadecuada esterilización ¿Cómo se evitan estas situaciones?

--En el caso del instituto contamos con aparatos de ultima generación, testeados constantemente. Tenemos lavadoras que se encargan de la desinfección y esterilización de los aparatos y accesorios. Estas maquinarias cuentan con censores que detectan si los compuestos no están en condiciones y directamente no permiten iniciar el lavado si es así. Así se evita el error humano.

Práctica moderna

La ecoendoscopía es un procedimiento que nuclea la endoscopía y la ecografía.

Son endoscopios especiales que tienen en su punta un transductor de ecografía. Esto permite ver la luz de los órganos (ej. esófago, estómago, colon) con la visión endoscópica y a la vez ver en profundidad con la visión ecográfica.

Desde sus comienzos se utiliza esta tecnología para evaluar tumores del aparato digestivo permitiendo tomar biopsias.

Sin embargo, con el desarrollo en los últimos años de accesorios, se ha podido utilizar esta tecnología para evaluar piedras muy pequeñas en los diferentes conductos, alteraciones de los vasos sanguíneos y realizar procedimientos terapéuticos como drenajes y tratamiento del dolor en caso de tumores. El instituto cuenta con esta tecnología desde hace un tiempo, lo que permite que los bahienses accedan a este estudio sin desplazarse a Bs, As.

Si bien la endoscopía puede realizarse tanto con un endoscopio de años como con uno nuevo, no es lo mismo.

Técnicamente hablando los endoscopios con los años se tornan rígidos, dificultando la realización de algunas maniobras, pudiendo llevar al fracaso del procedimiento como es el caso de algunas colonoscopias incompletas.

En IGEA contamos con endoscopios de alta definición que además poseen un sistema llamado cromoendoscopía que consiste en unos filtros de luces que permiten caracterizar los pólipos-tumores y definir sus márgenes, cuestiones que son fundamentales a la hora de su resección.

En el Hospital de la Asociación Médica

Un instituto con equipamiento de última generación. Cuando el doctor Manuel Valero regresó a la ciudad hace aproximadamente un año, fundó el Instituto de Gastroenterología y Endoscopía de Avanzada (IGEA) localizado en el Hospital de la Asociación Médica “Dr. Felipe Glasman”, calle Patricios 347 (ex. Ferroviario).

El doctor Manuel Valero atiende, además, en su consultorio de San Martín 616, 2º piso. Consultar información en www.institutoigea.com donde pueden aprender de los diferentes procedimientos, de patologías relacionadas a la gastroenterología, tips para una vida saludable, e incluso solicitar su consulta online.

Perfil de un bahiense. El doctor Manuel Valero, bahiense, de 36 años, es egresado con mención de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Formación. Se formó en Buenos Aires inicialmente en cirugía general para luego realizar la especialidad en Gastroenterología y Endoscopía.

Más. Posteriormente migró hacia los Estados Unidos y también hacia Ecuador, realizando, en un centro de entrenamiento de la Organización Mundial de Endoscopía, un posgrado en endoscopía terapéutica avanzada durante un lapso de dos años.