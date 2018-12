Martín Luis: “Lo que hicimos fue disfrutar del juego”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Para ganar el partido que le dio el ascenso Pacífico primero tuvo que sufrir. Se mostró trabado ante Sportivo, dubitativo y sin su habitual intensidad. Por eso llegó a perder por 17 puntos.

“El problema era que no estábamos disfrutando. Estábamos sufriendo. No me importaba perder, lo que me molestaba era que no disfrutáramos una etapa como esta”, contó el DT Martín Luis.

El verde, tras perder 39-26 el primer tiempo, se recompuso.

“En el segundo tiempo no cambiamos, lo que hicimos fue disfrutar del juego. Al ser chicos, cuando vos jugás por jugar te puede salir bien o mal, pero te divertís y la pasás bien. Sucedió eso y se abrió todo”, entendió el DT.

Claro que la reacción tuvo un responsable.

“Branco (Salvatori) era uno de los que estaba con una presión muy grande en el pecho. Estábamos atacando con cuatro y cuando a él se le abre el juego, se le abre el aro, genera rompimientos y abre el juego para el resto. Para el segundo tiempo el mensaje fue ese, 'vamos a disfrutar, después que salga lo que salga'”, señaló.

Curiosamente, el base, que completó 34 puntos (19 en el tercer cuarto), había salido desde el banco en la serie anterior frente a Los Andes.

“Le confié la titularidad otra vez a Branco; la anterior con Los Andes fue por una cuestión táctica exclusivamente, porque nos estaban liberando el tiro otra vez. Esta vez lo quería de movida, porque sé la energía que puede aportar, pero yo también quería que me sumara tiro, ni siquiera gol. Y bueno, tiró, y después como les dije en el entretiempo: si erramos, erramos, pero por lo menos nunca por dejar de intentar”, explicó Martín Luis.

—¿Fueron los mejores?

—Sí, es medio relativo en el sentido que creo que siempre el que gana es el mejor, pero Los Andes, Sportivo, Altense hicieron muy buen torneo. Nosotros nos quedamos con esta parte y sí, consideramos que somos los mejores porque ganamos, pero hubo muchos equipos que hicieron las cosas muy bien.

Más voces de la consagración

"Este equipo trabajó domingos, feriados, mañana, tarde, noche. Somos todos chicos del club salvo algunos que han venido pero también son chicos, sacando a Mauro (Santillán), pero somos un grupo de amigos que viene jugando desde los 13/14 años juntos y conseguir esto la verdad que es hermoso", expresó Facundo Wattson.

"Había seis o siete equipos que del 1 al 7 podía pasar cualquier cosa, nunca había dos o tres cortados. Nosotros no empezamos bien, pero creímos en lo que estábamos haciendo durante el año y eso es lo que nos llevó a esto hoy por hoy", añadió.

"Hoy (por el viernes) empezamos muy mal, pero hablamos en el entretiempo que no teníamos que perder la línea, que teníamos que seguir haciendo lo nuestro y esto es lo que nos trajo a ser campeones", completó el base.

Otro de los que habló luego de la victoria sobre Sportivo Bahiense fue Mauro Santillán.

"Sufrimos un montón. Arrancamos muy mal, ellos ajustaron bien con Juan (Marini), que era nuestra figura ofensiva, y nosotros no podíamos meterla de ninguna manera. Con el transcurso del partido, el tercer cuarto de Branco creo que fue tremendo, que destrabó todo ahí y ese envión nos dio para ganar el partido. No se con cuántos puntos terminó pero es un crack, un fenómeno. Tremendo lo que hizo", indicó el centro.

"En este partido vino un kinesiólogo, Marcos Luis, que es el hermano de Martín, y me estribó específicamente para que yo pueda jugar y no se me vaya la rodilla para ningún lado. Tenía que dar todo, era el último partido así que jugué como pude, pero jugué", cerró Santillán.

Los ascensos del verde

Pacífico ascendió de Segunda a Primera en siete oportunidades.

Se consagró campeón en cinco de ellas: 1951, 1961, 1975, 1992 y 2018.

Mientras que en 2000 (el torneo que finalizó el 2 de enero de 2001), le ganó la promoción a Estudiantes y también ascendió.

Otra situación similar vivió en 2010, cuando hizo lo propio frente a Pueyrredón, que venía de Primera.

Todos los nombres que quedaron grabados:

**1951: Juan Carlos Hernández, Héctor Bournaud, Roberto Salice, Lázaro López, Roberto Loscalzo, Alberto Romano, Oscar Bruni, Emilio D'Orazio, Francisco Agulló, Rodolfo Sánchez, René Marini y Jorge Ernesto Di Toto.

**1961: Alberto Natali, Héctor Bournaud, Carlos Danussi, Luis Scilipotti, Oscar Bruni, Rodolfo Gómez, Luciano Frisicale, Francisco Agulló, Jorge Loscalzo, Roberto Loscalzo y Norberto Valencia.

**1975: Hugo Poncieli, Juan Carlos Belleggia, Carlos Ávila, Carlos Spaccesi, Fernando Salvatori, Ricardo Montecchiari, Roberto Capdeville, Jorge Schefer, Eduardo Pons, Carlos De Battista, Mario Bianchi, René Martinelli y Jorge Belleggia. DT: Carlos Danussi.

**1992: José Alarcón, Gustavo Candia, Sergio Gastón Candia, Sebastián Costa, Marcelo Crocco, Diego De Mayo, Ariel Genitti, Carlos Martínez, Javier Montero, Renzo Passeti, Fernando Petroni, Leonardo Pombo, Marcelo Puefil, Andrés Salvatori, Adrián Scolari, Carlos Tamis, Ariel Ugolini, Walter Ugolini, Oscar Venditti y Marcelo Yllana. DT: Carlos Spaccesi.

**2000: Diego Amate, Gastón Bolognesi, Diego Costa, Sebastián Costa, Pablo De Cascos, Cristián Estanga, Christian Fernández, Gonzalo Mulvihill, Juan Ignacio Mulvihill, Eddie Pallottini, Maximiliano Baltazar Pallottini, Renzo Passeti, Gonzalo Rodríguez, Dante Richotti, Mauro Richotti, Bruno Sagripandi, Víctor Ursino y Mariano Zandomeneghi. DT: Carlos Spaccesi.

**2010: Gastón Diomedi, Cristian Fiore, Juan Gabriel Iturralde, Joaquín Larrandart, Pablo Pollio, Lucio Redivo, Mauro Richotti, Bruno Sagripandi, Juan José Signorino, Mariano Trellini, Mauro Salgado, Matías Villalba y Emiliano Zeppa. DT: Martín Ipucha.

**2018: Leonel Álvarez, Juan Carbajo, Tomás Chapero, Baltasar Domínguez, Iñaki Errazu, Benjamín Giagante, Juan Gabriel Iturralde, Emmanuel Kloster, Manuel Maina, Juan Cruz Marini, Pablo Pollio, Matías Pristupa, Esteban Richotti, Mauro Santillán, Branco Salvatori, Sebastián Walter y Facundo Wattson. DT: Martín Luis.