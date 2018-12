Rompió el silencio, pudo denunciar y condenaron a su abusador

Muchas veces las víctimas de abuso sexual necesitan tiempo para comprender lo padecido, juntar valor y animarse a denunciar a sus agresores.

Un ejemplo de esto es lo ocurrido días atrás, cuando la actriz Thelma Fardín reveló públicamente los hechos sufridos hace casi una década, acusando al actor Juan Darthés de violarla durante una gira artística en Nicaragua.

Más cercana, pero no menos traumática, es la situación que vivió una adolescente de Tornquist, quien a principios de 2009 fue abusada por su tío.

El miedo a que no le creyeran y la vergüenza de contar lo que le había sucedido, determinaron que durante casi nueve meses silenciara los hechos que la habían llevado a sufrir varias crisis de llanto y un descenso en el rendimiento escolar, entre otros problemas.

En los últimos días, el Tribunal en lo Criminal Nº 1, integrado por los jueces Christian Yésari, Ricardo Gutiérrez y Eugenio Casas (subrogó a Hugo De Rosa), sentenció al hombre -no se lo identifica para preservar a la víctima- a la pena de 9 años de cárcel por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Para los magistrados se probó durante el juicio que el procesado manoseó a la chica -por entonces tenía 13 años- en dos ocasiones, las cuales ocurrieron durante los primeros meses de 2009, en la casa que la menor habitaba junto a su familia en un campo ubicado en cercanías de la localidad serrana.

En ese lapso, pero en un establecimiento en el que se desempeñaba el procesado, y aprovechando que la chica había quedado a su cuidado, volvió a tocarla y la violó.

Testimonios

Sobre noviembre de ese mismo año, y a partir de una fuerte discusión que mantuvo con su madre, la joven se animó a romper el silencio.

Previamente había experimentado episodios de angustia y llanto, aunque nadie los relacionó con los abusos.

Contó en el juicio que no quería quedarse a solas con el acusado y que trataba de que tampoco lo hiciera su hermana menor.

Dijo que el día de la violación el imputado aprovechó a atacarla cuando su esposa se estaba bañanado.

Al regresar a su casa no pudo contar lo sufrido.

“Llegué ese día llorando y abrazaba a mi mamá y le decía que tenía miedo. Pero no le dije nada, me daba miedo que no me creyera”, admitió.

Sobre la declaración de la víctima, se indicó en el fallo que fue “espontánea y no direccionada”. También la calificaron de sincera, coherente, fluida y razonable.

Su madre relató la forma en que se enteró, además de confirmar que en ese tiempo su hija bajó el rendimiento escolar.

Explicó que una docente la llamó preocupada por el desempeño de la joven.

Agregó que su hija no se juntaba con amigas ni participaba de los actos del colegio.

En tanto, una psicóloga que entrevistó a la víctima sostuvo que no halló indicios de fabulación en su relato.

"No haría eso"

Al momento de declarar, el acusado negó los cargos y sostuvo que "es mi sobrina, no haría eso con nadie".

También se refirió a la existencia de una relación y encuentros íntimos entre la chica y un joven de Tornquist.

Durante la investigación no volvió a declarar y en el debate solo hizo uso de la palabra previo a los alegatos. En ese momento reiteró que no era autor de los hechos.

Su esposa también declaró y, al igual que el hombre, sostuvo que la chica mintió y que la denuncia era una forma de cubrir la relación que mantenía la adolescente con un chico de esa localidad.

Finalmente, a partir del análisis de la totalidad de los elementos, los jueces hallaron probada la responsabilidad del acusado.