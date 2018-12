Patentamientos: el peor noviembre de la última década en Bahía

Cuando apenas resta un mes para despedir el año, el mercado automotor bahiense exhibió el peor noviembre de la última década en materia de registro de unidades cero kilómetro, de acuerdo con datos oficiales.

Así, con 285 unidades patentadas en el mes once de este año, el mercado local se desplomó un 53 por ciento contra noviembre de 2017, la más abrupta de todo el año, ya que, hace doce meses, 612 fue la cifra registrada.

En cantidades absolutas, el guarismo constituye el peor noviembre de la última década, de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA).

La cifra de retracción profundiza la caída de un mercado que desde junio no hace más que sumar malas noticias: desde el sexto mes al once, se sucedieron retrocesos en cuanto a las ventas de unidades, siendo las dos mayores caídas septiembre (41%) y noviembre (53%).

Sin embargo, el comienzo de año para el mercador automotor bahiense era muy prometedor: con 975 vehículos patentados en el primer mes, 2018 arrancaba con un alza interanual del 24% en las cifras de patentamientos.

Tras un breve impasse en febrero (el mercado cedió 7,56%), en abril, la cifra local de ventas se incrementó a razón del 31%, y, al menos en nivel de actividad, nada parecía complicar el horizonte.

Se cumplía así el final de la temida "maldición de los años pares", bajo la cual, la economía argentina siempre experimenta bajones en la mayoría de sus sectores y actividades en los períodos no electorales.

Pero la pesada condena lejos estaba de haber finalizado: a mitad del año, el fantasma de la corrida contra el peso lesionó gravemente a la actividad de los concesionarios, y, cambios de presidentes del BCRA mediante, la estrategia elegida para superarla profundizó todavía más la retracción inicial.

El resultado es conocido: corte abrupto del financiamiento bancario ante la sideral suba de tasas de interés para créditos prendarios y aumentos de los vehículos le pusieron un frenazo a la demanda local de autos ceros, fenómeno que replica lo que ocurre a nivel nacional.

Con todo, de junio en adelente, las ventas de unidades cero en Bahía sólo mostraron rojos, las que se exacerbaron en los dos últimos meses del año y, pensando en diciembre, un mes históricamente flojo para los registros, dada la arraigada costumbre de patentar un mes después (en enero), nada invita a pensar que 2018 pueda cerrar en positivo.

Es que el acumulado a los once primeros meses de este año cerró en 6.071 unidades, lo que dio por resultado una merma interanual del 18% -de enero a noviembre, pero de 2017, se formalizaron 7.009 inscripciones inciales en la ciudad-, algunos puntos por encima de la cifra nacional para idéntico período (-9,2% interanual).

Si se toman los registros históricos de patentamientos para los once primeros meses de cada año en la ciudad desde 1996 a 2018, resulta que 2013, con 7.766 unidades registradas, fue el mejor de todos.

Le siguen 2011 (7.417), 2017 (7.009 unidades), 2012 (6.794) y los 6.071 vehículos patentados a noviembre de este año.

Como contracara, corolario de la depresión económica que afectó al país allá por el año 2002, los patentamientos cerraron -en términos acumulados- en 999 unidades allá por 2003.

Financiamiento

De acuerdo con los intermediarios, el retroceso del financimiento explica una parte no menor del mal presente que envuelve a la actividad tanto en la ciudad como en el resto de la Argentina.

Es que según los datos que manejan los concesionarios a nivel nacional, las ventas financiadas, que representaron el 46,3% del total en octubre, evolucionaron por debajo del promedio de este año (50,58%) y desplomaron a razón del 45% contra el décimo mes de 2017.

Y, otra vez, hasta la primera mitad del año, todo era crecimiento: ya en junio, el rojo pasó del 11,7% al 45% de octubre -último dato disponible- arrastradas por las ventas con planes de ahorro (-54% en octubre).

A nivel país, las ventas de vehículos 0km en noviembre alcanzaron las 39.565 unidades, lo que representó una caída interanual del 45,8% y el sexto mes consecutivo de retracción, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Con las cifras de noviembre, el acumulado de los once meses trascurridos en el año asciende a 774.571 unidades, lo que consolida también la caída del 9,2% comparado con ese mismo período de 2017, en el que se habían registrado 853.413 vehículos.

Tal como viene proyectando la entidad -y replicando lo ocurrido en nuestra ciudad-, este año arrancó con un crecimiento marcado durante los primeros cinco meses del año, momento en el que se frenaron las ventas para registrar, desde entonces, una fuerte caída, lo que arrojará un nivel cercano de patentamientos a las 800.000 unidades.

El informe de ACARA precisó que el número de vehículos patentados durante noviembre ascendió a 39.565 vehículos, lo que muestra una baja de 18,5% en la comparación intermensual, ya que en octubre de este año se habían registrado 48.571 unidades.

Si la comparación es interanual, la caída se eleva al 45,9% (también por debajo del 53% local), ya que en noviembre del año pasado se habían patentado 73.145 unidades.

Modelos y producción

En el ranking de modelos más vendidos del mes nuevamente la pick up Toyota Hilux volvió a ser la preferida de los argentinos con 1.844 unidades patentadas, seguida por el Chevrolet Onix con 1.424, el Ford Ka 1.374; el Toyota Etios 1.371; el Chevrolet Prisma 1.323; y el Renault Kwid 1.271.

En el análisis de las ventas por marcas, se destaca que en el undécimo mes del año Renault alcanzó los 5.799 patentamientos, seguido por Volkswagen 5.608; Toyota 5.456; Chevrolet 4.834 y Ford 4.391.

En paralelo, la producción automotriz bajó por tercer mes consecutivo, al registrar en noviembre una caída del 18,6% contra igual período de 2017, mientras las ventas mayoristas al mercado interno se desplomaron un 57,9% en la misma comparación, informó la Asociación de Fábricas de Automotores de la Argentina (ADEFA).

El sector exportó 26.048 vehículos, es decir, un 18,2% más respecto del mes anterior, y un 36,2% por sobre el volumen registrado en noviembre de 2017.

En el acumulado anual, el análisis puntualizó que las terminales exportaron unos 246.413 vehículos, lo que arrojó un crecimiento de 28,8% respecto de las 191.385 autos que fueron enviadas a diversos mercados en el mismo período del año pasado.

En noviembre, la producción nacional de vehículos fue de 36.808 unidades, un 4,8% menos respecto de octubre y un 18,6% por debajo del desempeño del mismo mes del año pasado.

Se trató así del tercer mes consecutivo con tendencia negativa, ya que en octubre había caído 11,8%, al tiempo que en septiembre lo había hecho un 20,6%.

El estudio aclaró que en el balance mensual hubo un día hábil menos que octubre, aunque se llegó al mismo volumen de producción por día.

Entre enero y noviembre, el sector automotor produjo 446.174 unidades, lo cual representó un avance de un 1,4% respecto de los 440.128 fabricados en ese lapso del año anterior, resaltó la cámara empresaria que reúne a las terminales.

El informe también se refirió a las ventas mayoristas y señaló que el sector comercializó 33.095 unidades, volumen que se ubicó 11,1% por debajo del registro de octubre anterior y 57,9% menos si se lo compara con noviembre del año pasado.

"Con un total de 633.398 vehículos comercializados entre enero y noviembre, el sector registró una baja interanual de 20,2% en lo que respecta a ventas mayoristas totales", subrayó el sondeo.



Los usados

En noviembre, el mercado de usados presentó una disminución del 4,5% respecto a octubre, según la estadística de la DNRPA para nuestra ciudad.

Por un lado, el rubro autos mostró un caída en el nivel de transferencias del 6% y en motos se observó un crecimiento del 5,5%.

A lo largo de los meses trascurridos del año 2018, se realizaron 18.439 transferencias (15.732 de automóviles y 2.707 de motos) en Bahía Blanca, exhibiendo un crecimiento mínimo en términos interanuales.

El mercado de los segunda mano se encuentra, así, en mejor situación relativa frente a los ceros.

Es que de acuerdo con los protagonistas, la actualización de precios de los nuevos se traslada con cierto retraso al de segunda mano, lo que avala una menor caída de ventas.

“Con una baja del casi 20% en el mes de noviembre, estamos cerrando un año con una administración austera de nuestros negocios”, comentó, informando el dato nacional de transferencias, Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El directivo agregó que: “esto se debe al achicamiento de nuestra rentabilidad a causa de los precios contenidos de los autos usados con respecto a los 0km, que nos permite estar sobreviviendo en un mercado totalmente recesivo. Tenemos que manejarnos dentro de este contexto sin posibilidades ni grandes esperanzas”, se sinceró Príncipe para finalizar.