Una medida de fuerza paralizó tres empresas de biocombustible

Tras no llegar a un acuerdo paritario, el sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad decidió paralizar las plantas de producción de la empresa BioBahía, BioJunín y BioRamallo.

En nuestra ciudad, la compañía funciona en el Parque Industrial y entre las tres cumplen labores alrededor de 100 personas.

“Todo se desencadenó el miércoles, cuando nos habían prometido acercar una propuesta de recomposición salarial y eso no ocurrió. Trasladado el tema a los trabajadores, en Asamblea decidieron comenzar con las medidas de fuerza”, explicó Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad y flamante secretario de Hacienda de la Federación Argentina Sindical del sector.

Hasta el momento, las empresas productoras de biocombustible otorgaron un aumento del 25%, pactado en abril.

“Con el resto de las cámaras pactamos el 40-42 por ciento. Pero con esta empresa en particular es muy difícil negociar. Hay un solo interlocutor y parece que no entiende que la inflación está pisando el 45 por ciento y el sueldo de los trabajadores quedó desfasado, además de prometer algo y no cumplir”, agregó.

Sobre los alcances de la medida de fuerza, Matarazzo esgrimió que no hay tiempo determinado.

“Lo van a ir resolviendo los trabajadores día a día, pero pinta para largo. Existe un desgaste muy grande y eso influye negativamente, además de que aún no recibimos ninguna comunicación de la empresa por alguna propuesta”.