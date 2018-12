Midget: "Tenemos más ganas que nunca de trabajar y seguir aprendiendo", dijo Joaquín Toledo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

“Girar, sumar vueltas y gastar nafta”, simplemente de eso se trata. No hay fórmula, ni receta secreta, en el proceso de aprendizaje de un piloto de Midget, y ello bien claro lo tiene el bahiense Joaquín Toledo.

A pesar de no contar con un sólido respaldo de competencias, habida cuenta que tras disputar el Estival 2016/17 realizó un intervalo, “La Pantera Rosa” ya tachó el primer casillero de sucesos a cumplir en la categoría: disputar una final.

Ello ocurrió el pasado viernes, cuota de suerte mediante (ingresó como suplente), en la controvertida y polémica prueba central de la quinta fecha del Estival 2018/19 “Elio Pérez”.

“Corrimos toda la noche, pasando por el repechaje y la prefinal. Se dio que pudimos terminar 4° en la tercera semi, con un tiempo bastante bueno en relación a lo que veníamos haciendo, y después tuvimos un poco de suerte porque se paró muchas veces”, contó Joaco, quinto suplente de la competencia (arribó 7° en la prefinal).

“Haber corrido la final nos cambió mucho anímicamente. Ahora tenemos más ganas que nunca de trabajar en el auto y seguir aprendiendo. Hoy todos son resultadistas, si andás bien sos el mejor y si andás mal sos el peor. La categoría está muy competitiva, pero hay que lucharla”, agregó el volante de 26 años.

—¿Cómo se dio la posibilidad de volver?

—Volvimos de la mano de Matias Salaberry; esta vez, con un auto de su propiedad, porque mi debut lo hice con un FR. Siempre me gustó este chasis por lo bien que anda, así que solo tengo que seguir sus consejos, como los de Juan Carlos (Salaberry), y aprovechar el buen motor que me entrega Luis Vallejos. De a poco le vamos agarrando la mano.

—¿Qué sentís que te falta para andar bien en Midget?

—Conductivamente me falta mucho. Necesito girar, sumar vueltas y gastar nafta para afianzarme lo más posible. El auto anda muy bien, está para figurar mucho más adelante, pero me falta a mí. Es muy difícil andar bien en esto. En mi caso, con mi trabajo particular que me demanda tanto, no tengo mucho tiempo para ir a probar como lo pude hacer hoy. Los que hoy arrancan, la mayoría arrancan con unos autazos y muchos girando hace años girando en el salitral.

—¿Qué tan importante es el papel de Matías Salaberry y el grupo que te acompaña?

—Matías es un pilar grandísimo. Trabaja toda la semana para que no se caiga nada y está permanentemente aconsejándome y retándome cuando lo tiene que hacer, porque soy medio cabrón y me cuesta. Pero siempre está al pie del cañón. Hoy (por ayer) al fin pudimos ir al salitral, que pocas veces lo podemos hacer. Si bien estás concentrado en el auto, te distiende mucho. Entre vuelta y vuelta, nos tomamos unos mates y nos reímos un poco. Nos entendemos bastante entre todos por suerte.

—¿Cómo impactó el resultado en el grupo?

—Están todos muy contentos. Terminamos la carrera y fuimos a festejar como si hubiésemos hecho un podio y nos quedamos en casa hasta las 5 de la mañana hablando de la carrera. Ahora estamos muy entusiasmados, con ganas de hacer cosas nuevas para seguir mejorando. Nos pasa que tenemos un presupuesto muy limitado, mucho sale de nuestro bolsillo. Si podemos conseguir alguna publicidad, bienvenido sea. Tenemos que invertirle mucho, no solo tiempo sino plata.

—¿Cuáles serían los objetivos de acá al final de temporada?

—En un futuro, sería ideal estar dentro de los 15 o 20. Pero hoy, el objetivo es completar las 18 fechas del campeonato, con el auto sano y tratando de clasificar directamente a las semifinales. Ni hablar si se puede correr una final. Le apuntamos a entrar a una semifinal directo y a terminar el campeonato entre los 50, tratando así de girar con el Grupo A en el invernal.

“Iba a ver al Pali Lamariano”

Como la mayoría de los casos de los actuales pilotos, la pasión de Joaquín Toledo por el Midget se inició a corta edad, momento en que cumplía fielmente su papel de aficionado, acompañando a, por entonces, un muy querido y respetado volante: el pigüense Pablo Lamariano.

“Siempre me gustó la categoría. Arranqué yendo a ver al Pali Lamariano, porque mi tío le daba una mano publicitariamente y ahí desde chico me empecé a meter. Después fui mecánico del Osito (Gabriel) Schiebelbein mucho tiempo y eso hizo que las ganas estén siempre. Un día se dio y compramos el auto FR, pero lamentablemente nos tuvimos que bajar por laburo”, contó.

—¿Algún otro deporte?

—Me gusta el básquet y soy hincha de Sportivo Bahiense. Justo mañana (por hoy), jugamos la final por el ascenso (NdR: a las 21, en el Norberto Tomás, ante Pacífico). Estamos rezando para que llueva un poquito, así puedo ir a la cancha (risas). Si no cae agua, estaré firme desde la pista con una radio escuchando el partido.

Otra noche de Midget

Desde las 20:45, el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana iniciará el sexto capítulo del Campeonato Estival de Midget 2018/19 "Elio Pérez", el cual marcará el fin del primer tercio de certamen.

Con todos los argumentos que el ciclo nocturno veraniego viene ofreciendo, especialmente en paridad y capacidad mecánica/conductiva (a excepción de Roth, que está un escalón arriba), están dadas las circunstancias para que se inscriba el sexto ganador de la temporada.

Pues, así como lo hicieron Matías Lastra Meler, Esteban Mancini, Fernando Caputo, Claudio Roth y Kevin Altamirano, aún restan aparecer algunos pesos pesados de la actualidad, como Luciano Vallejos, Brian Altamirano, Luciano Franchi, Emiliano Urretabiscaya y Gastón Pérez, por destacar los más firmes aspirantes.

**Campeonato: 1) Claudio Roth, 82.75; 2) Esteban Mancini, 80.25; 3) Luciano Vallejos, 78; 4) Leandro Campos, 61.50; 5) Brian Altamirano, 52.25; 6) Matías Lastra Meler, 50.50; 7) Fernando Caputo, 47.75; 8) Luciano Franchi, 46; 9) Emiliano Urretabiscaya, 45.75; 10) Julio Monteros, 42.75; 11) Leonel Ramos, 42.25 y 12) Gastón Pérez, 39.50.