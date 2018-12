Hockey: "Este plantel tiene el convencimiento de que las cosas se pueden lograr", dijo el DT de Uni

Universitario volvió a codearse con la gloria anoche, al quedarse con el Torneo Clausura La Nueva. de Caballeros que organiza la Asociación Bahiense de Hockey.

El albirrojo venció a El Nacional por penales en la final extra y le cortó al celeste una racha de 7 títulos consecutivos.

"Estamos muy contentos, es lindo cerrar el año con el campeonato", admitió Hernán Del Ruiz, DT de Las Pirañas.

"El partido fue emotivo, por momentos se volvió lento -agregó-. El tema era no cometer errores, no liberar espacios, tener muy buena conducta defensiva, no podíamos dejar que ellos tengan espacio porque ahí sacan ventajas. Los goles de ellos ello vienen de distracciones nuestras, pero el equipo jugó bien, tuvo muy buena predisposición defensiva. Quedé contento con el partido que hicimos porque salió como habíamos pensado".

Para forzar este partido definitorio jugado en ayer en Sociedad Sprotiva, Uni (2º preclasificado) había vencido el domingo al celeste (1º), por 4 a 3, en su cancha.

Es más, en el Clausura, el rojo se quedó con los 3 de los 4 clásicos.

-¿Qué te había dejado el partido del domingo?

-Nos aclaró un poquito el panorama para saber ocupar los espacios en ataque, en qué lugar de la cancha jugar y sacar más provecho. Variamos en ataque las posiciones de los jugadores y logramos sacar ventaja, sobre todo en mitad de cancha y en el sector de delanteros.

-¿Cómo viviste los penales?

-Elegí los 5, les pregunté a ellos el orden y salieron. Lo entrenamos durante el último tiempo, sobre todo el arquero y estaba re confiado con los shoot-outs. Tuvimos varias definiciones en el último tiempo y por suerte tenemos un saldo re contra positivo. Después obviamente que puede pasar cualquier cosa.

-¿Qué tuvo este equipo para quedarse con el título después de 3 años?

-El convencimiento de que las cosas se pueden lograr, porque el año es largo y a veces te pasan cosas en los partidos que te sacan un poco las pilas. Y hay partidos que te salen bien las cosas y tratamos de reforzar lo positivo y que lo positivo se siga haciendo y trabajar sobre lo negativo y los déficit que tenemos. Lo importante es que los jugadores sepan las cosas buenas y las cosas a mejorar, y que ellos contribuyan en el mejoramiento de eso, que sean conscientes y de ellos parta la mejora.

Con el título del Clausura debajo del brazo y los festejos todavía a flor de piel, Universitario volverá a enfrentar a El Nacional el próximo domingo.

En La Quinta, los dominadores del hockey de Caballeros se medirán -desde las 16- por la Copa ABH, que definirá al mejor del año y cerrará la temporada para la Asociación local, con entrega de premios y otras definiciones.

"La idea es ir disfrutar del hockey, por su puesto que la queremos ganar; pero hay que disfrutar de este campeonato. Mañana volvemos a entrenar y ya nos vamos a enfocar en el domingo", cerró Del Ruiz.