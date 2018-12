Agenda: el martes no le da pausa al deporte

Fútbol

**A las 21, Ramón Santamarina de Tandil se mide ante Sarmiento de Junín, en el cierre de la fecha xx de la Primera B Nacional. Televisa TyC Sports.

**Se desarrolla una nueva jornada de Champions League, con los siguientes partidos: Galatasaray vs Porto (a las 14:55, por ESPN), Shalke 04 vs Lokomotiv Moscú (a las 15, por Fox Sports 2), Liverpool vs Nápoli (a las 17, por Fox Sports 2), Barcelona vs Tottenham (a las 17, por ESPN 2), Estrella Roja vs PSG (a las 17, por ESPN), Mónaco vs Borussia Dortmund (a las 17, por ESPN 3), Inter vs PSV (a las 17, por Fox Sports) y Club Brugee vs Atlético de Madrid (a las 17, por Fox Sports 3).

Básquetbol

**A las 21, el segundo punto de la final por el título de Primera de la ABB entre Napostá (0) y Villa Mitre (1). Se jugará en el Antonio Palma.

**Desde las 21, Bahía Basket concretará su debut en la Liga de Desarrollo. Recibirá a Regatas Corrientes en el Osvaldo Casanova.

**A partir de las 21.30, se jugarán dos encuentros de la Liga Nacional. San Martín de Corrientes, con el bahiense Lucas Faggiano, visitará a Libertad de Sunchales y Ferro (con el pringlense Valentín Bettiga) visitará a Comunicaciones (Corrientes).

**A las 22:30, se miden San Antonio Spurs vs Phoenix Suns, en la continuidad de la temporada regular de la NBA. Televisa NBA TV.

Natación

**Desde las 8, se disputan las semifinales y la final del Campeonato del Mundo con sede en China. Televisa ESPN.

Bochas

**Desde las 21, en el club Villa Mitre, Carlos Cricelli se enfrenta al ganador de Ricardo Rojas-Leonel Moncada, para determinar al segundo finalista del campeonato de 1ª B. A la misma hora en la cancha 2, Sergio Casco enfrentará al vencedor de Mario Gauna-Adrián Laborde, por el otro lugar en la final de 2ª y 3ª categoría.