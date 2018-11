La respuesta de Lizy Tagliani a quien la saludó por el Día del Hombre

La humorista Lizy Tagliani le respondió en su cuenta de Twitter a un usuario que la saludó por el Día Internacional del Hombre.

"Así se acuerdan que nacieron machitos", expresó el usuario arrobando también a otras famosas.

Y Lizy le contestó: "No sé si te sirve, pero en un día voy al baño unas 15 veces. Me baño una y me pican los huevos al menos 2 veces. Acordar... me acuerdo. Ahora... cómo me siento es otra cosa".

Luego le pidió que no se olvide de la fecha que a ella realmente le parece importante: "Gracias por tu saludo, de todas formas. Ah!, y el 8 de marzo también merezco que te acuerdes de saludarme. Abrazo".

no se si te sirve pero en un dia voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los guevo al menos 2 veces ... acordar me acuerdo ahora como me siento es otra cosa. gracias por tu saludo de todas formas ah y el 8 de marzo tambien merezco que te acuerdes de saludarme. abz https://t.co/41HFQEgUda — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 19 de noviembre de 2018

Muchos seguidores la felicitaron por su respuesta y hasta pidieron que le den un Martín Fierro.

Hace algunas semanas, en PH, la estilista contó por qué se resiste a tener el DNI femenino: "Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI y no lo quiero. Cuando recién salió no quise ser una bandera de un logro de alguien [...] El respeto no está en el nombre ni en el documento. Mi historia la cuento yo".

Cada 19 de noviembre se conmemora a nivel internacional el Día del hombre, el cual tiene como objetivo promover la igualdad de género y la salud. (TN y La Nueva.)