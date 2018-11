La exmujer del cantante de Maná contó que el músico estuvo "a punto de morir"

La exmujer de Fher Olvera, el líder de Maná, contó que el músico estuvo "a punto de morir" por una cirugía estética.

Mónica Noguera se refirió a los cambios físicos del cantante mexicano, quien desfiló por la alfombra roja en la última edición de los premios Grammy Latinos.

El músico, que se llevó el galardón a la Persona del Año, fue el centro de especulaciones y burlas por los cambios en su rostro. Días más tarde, su exmujer habló sobre el tema en un programa de televisión.

"En el tiempo que estuvimos juntos (de 2013 a 2015) se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Me duele mucho porque aquella vez solo era operarse los ojos y la papada. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta, se estaba desangrando", dijo Noguera en el programa De primera mano.

"No se tiene que enfocar en la cuestión física porque es un artista muy grande y una gran persona que colabora con los derechos humanos. ¿Por qué preocuparse tanto por el físico?", cuestionó la expareja del cantante.

Y agregó: "Él estaba a punto de morir. No dijo nada, pero me duele mucho. Lo vuelvo a repetir: no necesita hacerse nada físicamente". (Infobae y La Nueva.)