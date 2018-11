Mario Errazu: “Me reafirmaron que buscara trabajo”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

Llamativa fue la decisión de la Asociación Bahiense de Básquetbol de interrumpir el vínculo que lo mantuvo unido a Mario Errazu los últimos dos años como coordinador y director técnico de todas las selecciones formativas.

“Me recalcaron varias veces que no se puede seguir económicamente con este proyecto de entrenador full time. Creo que está la decisión tomada y que no hay vuelta atrás. Quedaron en volver a charlar el año que viene, pero lo fundamental de ese proyecto es en febrero, con preparación de las conferencias, tecnificación, con un filtro muy grande preparatorio. Y no hay otra fecha. Por eso está muy complicado que en 2019 se lleve a cabo mi proyecto. Yo creo que la Asociación debe tener un plan B”, le contó Errazu a "La Nueva".

Desde que asumió, en 2017, Bahía Blanca disputó ocho campeonatos Provinciales y ganó seis. En los restantes fue segundo y tercero.

“Para mí este año fue mejor que el pasado porque en el único (torneo) que fallamos fue un subcampeonato que se definió en una pelota. Estoy muy contento. Se pudo avanzar en el trabajo individual, hicimos muchos campus de tecnificación, se le dio participación a todos los clubes y se fue llevando adelante el trabajo planificado”, señaló.

En ese sentido, el entrenador se encuentra abierto a dialogar con cualquier club que desee contar con sus servicios el año que viene.

“Me reafirmaron que buscara trabajo, así que la decisión de que no haya entrenador full time está tomada. Lo estuve pensando mucho y de la única forma que dirigiría las selecciones sería full time, o entrenaría una sola categoría, como se hacía antes. Pero si yo trabajo en un club, mis horarios libres serían para el club y dedicarle tiempo a la Selección no sería tan fácil”, sostuvo.

Y agregó: “No hablé con ningún club porque falta mucho por jugar todavía en este año. Hasta diciembre no creo que haya movimientos. Esperaré. También está la posibilidad de irme de la ciudad, pero no es mi intención”.

Sin una definición sobre el desarrollo del Argentino U13 (Bahía ganó el Provincial, por lo que Errazu debería dirigir a Provincia), el año parece haber acabado con anticipación.

“Estoy buscando trabajo, que es lo que me dijeron. Ahora me preocupa mi familia y mi futuro. Ojalá se revirtiera y la ABB encontrara los medios económicos para seguir con el proyecto, que me parece fabuloso y que llegó a ser mucho más de lo que yo imaginé cuando lo escribí”, cerró el entrenador.

Barco: "En ningún momento se cuestionó a Errazu"

Del otro lado del mostrador, Guillermo Barco, integrante del consejo directivo de la ABB, ofreció la versión oficial.

“No descartamos a Mario (Errazu) en lo más mínimo. Él terminó su contrato y como nosotros vamos a hacer un reordenamiento económico en la Asociación, si no logramos una sponsorización para las selecciones será muy difícil tener este formato de un entrenador fijo. Si lo conseguimos, vamos a poder hablar de nuevo con él, o con otro si es que ya consiguió trabajo en ese momento”, comentó.

“Lo más lógico era decirle a esta altura del año qué es lo que vamos a hacer, porque si no lo dejamos con la posibilidad de que no consiga nada. Esa es la política de la ABB para el próximo año”, agregó el dirigente.

“La situación económica está bastante saturada. Estos dos años con entrenador full time dio sus resultados y estamos por demás conformes, pero no podemos volver a usar la misma forma de financiación. Esa es la realidad. La opción de tener un entrenador part time está. No descartamos a Mario por más que consiga trabajo”, completó Barco.