Angelici quiere a River en la final de la Libertadores: "Los partidos se ganan y se pierden en la cancha"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró hoy que quiere que se dispute la superfinal de la Libertadores ante River ya que "ganó bien" y "los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha".

El mandatario xeneize se refirió así a la polémica por la suspensión que el DT millonario no acató en la semifinal ante el Gremio y por la que el club de Brasil pidió los puntos y la clasificación a la final.

Además, aprovechó para recordar la eliminación de Boca ante River en los octavos de final de 2015, cuando la Conmebol decidió descalificar al xeneize sin que se jugara el segundo tiempo por los incidentes en La Bombonera.

"Los partidos se ganan y se pierden en la cancha. A mí no me gusto cuando nos sacaron de la Copa. Entiendo el pedido de Gremio pero yo no puedo cambiar mi manera de pensar", dijo en diálogo La Red.

En ese sentido, afirmó que "tiene que haber otro tipo de sanciones porque los reglamentos están para cumplirse y las sanciones hay que cumplirlas. Nadie está por encima de ninguna sanción", agregó.

Y concluyó: "Creo que River ganó bien y tiene que jugar la final de la Libertadores".

El sábado la Conmebol dará a conocer el fallo y la sanción a River y a Marcelo Gallardo.