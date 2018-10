Coerción, invisibilidad, consecuencias y otros temas que habrá en la charla sobre violencia sexual

La sexóloga Elizabeth Schulz habló hoy con La Nueva. sobre "Cuando la mujer dice no es no", una charla abierta y gratuita que organiza la Asociación de Educación Sexual y Sexológica de Bahía Blanca.

El evento se realizará este viernes primero de noviembre a las 19 en Darregueira 211.

De qué trata

El corazón de la charla, cuenta Schulz, es la naturalización e invisibilidad de la coerción sexual masculina en las relaciones de parejas heterosexuales.

Esto refiere, en primer lugar, con la creencia que tienen los hombres de que la mujer está obligada a tener relaciones sexuales por el simple hecho de ser su mujer.

De esto devienen las técnicas coercitivas para que la mujer acceda al sexo sin desearlo.

La falta de deseo lleva a una falta de lubricación y a una posible lesión o enfermedad en la mujer.

Es acá cuando aparecen las consecuencias emocionales, como la tristeza y la angustia, las psicológicas y las respuestas sexuales femeninas como fingir un orgasmo.

Estas consecuencias causan afecciones a largo plazo difíciles de superar, como lo es el trastorno del orgasmo: cuando la mujer está acostumbrada a fingir y al momento de querer tenerlo no lo logra.

La charla tiene como objetivo concientizar tanto a varones como mujeres. Que ellos aprendan que no es no y que ellas sepan que está bien decir que no.

Además, explicó la también columnista de sexualidades de La Nueva.,los hombres deben entender que el hecho de que la mujer no quiera tener relaciones, no quiere decir que no los amen o deseen, sino con cuestiones de rutina, cansancio y responsabilidades con las que cargan.

Schulz aclaró que si bien la charla está enfocada en las mujeres, también existen los hombres que, por diversos motivos emocionales, no quieren tener sexo.

La especialista estará acompañada por Ana Carolina Pérez, intérprete simultánea en lenguaje de señas, y por la abogada Mariana Giménez.