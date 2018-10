El economista Oscar Liberman tomó el timón de su primera novela

El reconocido economista y empresario bahiense Oscar Liberman, ávido lector, músico y escritor “de toda la vida” -también eximio cocinero y amante de la navegación- presentará mañana, a las 20, en Forum (Corrientes 123) su primera novela: Los años del mar.

Lo acompañarán la escritora Julieta Mortati (La lengua alemana) y la profesora en Letras y columnista Flavia Pittella. El cierre musical estará a cargo de Agustina Arias, Sergio “Laucha” Iencenella, Jeremías Barcos y Mario Jarque.

Los años del Mar (editorial Metrópolis) es una historia de amor narrada con exquisita prosa poética.

Su protagonista no tiene nombre. Tampoco la mujer que le quita el sueño (¿o se lo devuelve?) Ella es M. Así la nombra. Siempre lo ha sido. No hay fechas, ni referencia a ciudades o lugares concretos. Solo él y ella, ella y él, espejos de un amor que parece destinado a morir en el instante del alumbramiento (¿vivirá?)

Un relato en el que las emociones intensas, en constante vaivén entre los encuentros y desencuentros de la pareja, llevan al personaje masculino a refugiarse en su velero de forma intermitente para escapar de aquello que lo desborda y arrebata.

Allí, en la soledad del mar, sometido a los caprichos de la indómita naturaleza, buscará el modo de reencontrarse de forma descarnada y auténtica con su esencia y con las sombras de un pasado que lo toma por asalto.

Nacido en Bahía Blanca en 1963, docente de la Universidad del Sur y consultor privado, por su profesión y su rol empresario, Oscar Liberman es convocado asiduamente a participar en programas de radio y televisión para aportar su mirada sobre temas vinculados a estos saberes.

Su relación con la literatura, no menos apasionada, ha sido, sin embargo, mucho más íntima.

Al momento de publicar Los años del mar sólo ha compartido sus relatos con otros escritores y amigos y en su círculo afectivo más cercano.

Lector desde la infancia (lleva la cuenta de las obras leídas: 2481) mientras maduraba y se destacaba en su carrera académica, no dejó de cultivar el amor por las letras y la música (es profesor de guitarra y ha integrado bandas de rock profesionales en nuestra ciudad, como Mate y Entrance)

“Siempre escribí y leí, toda la vida. En mis tiempos no había Whatsapp ¡Tenía que robar con la guitarra y con las letras de canciones! Todo el tiempo escribía relatos, cuentos, pero lo hacía como terapia, sin pensar en la mirada del otro. Me había propuesto no publicar, para no involucrar al ego”, contó.

Hoy, en otro momento de su vida, y cumpliendo con una promesa muy especial, entrega a los lectores la posibilidad de timonear por los mares interiores a través de las palabras.