Bonjour, DT de Olimpo: “Me preocupa que el equipo se duerma tras ponerse en ventaja”

“El empate de Los Andes llega por un rebote, y cuando hay un rebote dentro del área es difícil porque la pelota queda boyando y puede pasar cualquier cosa. En nuestro caso, el arquero (Fermín Holgado) quedó tapado, no llegó, el balón entró pegado a un palo y listo. Esto es fútbol y suelen suceder situaciones como esas”.

El DT de Olimpo, Darío Bonjour, trató de explicar el 1-1 del último domingo frente a Los Andes sin caerle con la guadaña a sus jugadores, que regalaron un partido que estaba en el “buche”, a 6 minutos del final.

“El comienzo de Olimpo fue muy bueno, hasta que marcó el gol. A partir de ahí se calmó, no lo liquidó, y por eso pasó lo que pasó. Son altibajos que suelen suceder. Erramos varios goles y ellos llegaron a la paridad en uno de los dos remates claros al arco que tuvieron en todo el encuentro”, sostuvo el orientador aurinegro.

“Estamos en un momento donde no podemos perder tantos goles. En vez de estar ganando con tranquilidad, estás con el corazón en la boca. Pero bueno, me preocupa que el equipo se duerma después de ponerse en ventaja. Tiene que ser al contrario; si el rival te da las facilidades, tenés que seguir buscando para sentenciarlo”, agregó.

Los motivos de un empate inesperado. “Contamos con un grupo de jugadores chicos para lo que es la categoría, pero es lo que tenemos y no renegamos. Así y todo, si los que estaban dentro de la cancha se proponían liquidar el partido, lo liquidaban. Pero hubo un quedo en la insistencia, y no sé cual fue el motivo. Tal vez el equipo quiso jugar con más tranquilidad, pero muchas veces la tranquilidad mata al hombre. Olimpo, que necesitaba sí o sí los tres puntos, no cerró el partido y se lo empataron. Es la realidad”.

El ingreso de David Vega. “Llambay había hecho un buen trabajo de ida y vuelta, en sociedad con Iberbia. Decidí poner a Vega para que se haga de la pelota y pueda meter algún pase en profundidad que sirva para sentenciar la historia. El `Chori' cumplió, pero no concretamos y no pudimos asegurar un triunfo que merecimos”.

El rendimiento de Ezequiel Vidal. “A esta altura tendría que tener algunos goles más, pero no puede ni le queda alguna pelota mansita. Igualmente cumple un buen trabajo presionando a los marcadores centrales. Son etapas por la que todos los jugadores pasan”.

El presente del plantel. "Este es un equipo muy juvenil, que tiene que aprender mucho todavía. Es lógico que haya altibajos y que algunos jugadores, tras llegar a un pico importante de rendimiento, decaiga y no muestre lo mejor de él. Le sucede a grandes futbolistas, ¡no va a pasar acá en Olimpo!. No es malo el presente, pero los chicos tienen que hacer un clik, convencerse de que le pueden ganar a cualquiera. Tal vez no sea fácil por los pocos partidos de experiencia que llevan en la categoría, pero están capacitados para intentar a animarse”.