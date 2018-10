Cómo sigue la causa por un crimen ocurrido en la zona de boliches

En los últimos días la Cámara Penal de nuestra ciudad confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de matar a Mario Alexis Díaz en inmediaciones del boliche Chocolate, pero además le sugirió a la fiscalía profundizar la investigación respecto del personal de seguridad del local bailable, del que la víctima había sido retirada en dos oportunidades.

Una fuente judicial consultada por La Nueva. consideró que resultó apresurada la apreciación realizada por los magistrados de la Sala I, además de indicar que el trabajo del Ministerio Público en el caso no está concluido.

“La causa está en pañales”, afirmó al referirse a la instrucción penal preparatoria que se lleva adelante del homicidio ocurrido a principios de junio y por el que se encuentra detenido Luis Miguel Moncada Coronel.

En su resolución los camaristas le "hacen ver" al fiscal general, "a los fines que corresponda", que "no se advierte una debida investigación con respecto del accionar del personal de seguridad del boliche, como asimismo el alcance de las lesiones que ese personal habría causado contra el luego fallecido".

Al respecto, el vocero indicó que “más allá de lo que figura en el papel, el fiscal (Jorge Viego) estuvo en el lugar recogiendo todo tipo de rastros y sacó conclusiones”.

Aclaró también que “no se cierra ninguna puerta hasta que no termina la investigación y se agota el plazo”.



Sostuvo además que “los elementos que se había colectado en su momento no lo direccionaban”, hacia una eventual responsabilidad del personal de seguridad del boliche, y “sí para el lado que termina con la persona detenida, por quien la Cámara confirmó la prisión preventiva como probable autor”.

Comentó que recién cuando “se terminen de juntar todos los elementos” y se encuentre “agotada la investigación, se podrá decir si está hecha bien o no”.

Declaraciones

En cuanto a los testimonios de los patovicas, según el informante “son coincidentes entre ellos sobre lo que sucedió, e incluso con los de algunos otros testigos del público en general, que dicen que (a Díaz) lo sacaron en dos oportunidades. Y no solamente eso, esas declaraciones testimoniales del personal de seguridad y del público están avaladas y respaldadas por las cámaras de seguridad, que nos muestran a la víctima cómo sale por sus propios medios del local bailable y sin estar ofuscada hacia nadie del boliche, por lo cual, en principio, no hubo ningún elemento que pudiera hacer pensar lo contrario”.

Mencionó que “hay un testimonio de una chica que dice que él (por Díaz) se estaba empujando con un amigo, por lo que el personal de seguridad lo sacó. Habla que se lo retiró con algún grado de violencia, pero no se advierte que haya salido ofuscado hacia el personal o desalineado en sus ropas”.

“La filmación muestra que las dos veces salió como hubiese salido cualquier persona a la que sacan porque está pasada de copas o se pelea por alguna cuestión particular con otra, y el derecho de admisión hace que los responsables del lugar puedan sacar gente”, concluyó.