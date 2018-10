Video: “Usted es una vergüenza para el país”, el fuerte cruce entre un policía y un juez en la calle

Un juez laboral y un abogado quedaron involucrados en un confuso episodio callejero al cuestionar el accionar de policías que habían demorado a un sospechoso frente a un banco en Mar del Plata y terminar discutiendo con los efectivos mientras eran repudiados por ocasionales transeúntes.

Se trata del abogado Claudio Spinelli que terminó reducido boca abajo en el piso, y el juez Humberto Noel, del fuero laboral, que se retiró del lugar al ser increpado por policías y por transeúntes que le gritaban "garantista", "corrupto" y "vergüenza nacional".

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió este miércoles por la mañana cuando efectivos de la fuerza fueron a la intersección de Alberti y Güemes por una denuncia al 911 sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa frente a una sucursal del BBVA Banco Francés.

Cuando los policías se acercaron a identificar al hombre, que tenía puesta una campera roja, Spinelli intercedió y en ese momento se generó un incidente, en el que según trascendió el letrado insultó a los efectivos.

Los policías de la Patrulla de Comandos redujeron al abogado, mientras que el hombre al que iban a identificar se logró escapar.

En el momento en el que el abogado estaba en el piso con uno de los policías en la espalda, apareció en escena el juez Noel que intentó mediar en favor del letrado.

En un video que habría filmado un transeúnte se puede ver a uno de los policías discutir con el magistrado, a quien acusa de haberlo amenazado con hacerle perder el cargo.

"Usted es una vergüenza para la Nación si es juez. Maleducado, corrupto, usted no tiene vergüenza. Si es juez, retírese. ¿Encima me quiere hacer echar de la Policía? Váyase, delincuente, usted no merece ser juez", le dijo el efectivo a Noel, quien le hablaba en voz muy baja y que no se alcanza a escuchar en el video.

Tras darse a conocer el hecho el magistrado aseguró que en el incidente no actuó como juez, sino "como ciudadano", en el momento en el que vio cómo trataban "a un reconocido abogado de Mar del Plata. (NA)