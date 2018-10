Iba en contramano, mató a un nene y le redujeron la pena de 9 a 3 años: cumple sentencia en un country

La familia de Lisandro Baladán pidió que la Suprema Corte bonaerense se expide por el caso del nene que fue asesinado por Diego Hernán Gerbautz, quien iba de contramano y a más de la velocidad permitida por las calles de la localidad de Villa Madero y al cual la Justicia le redujo la pena de 9 a 3 años y ahora cumple sentencia en un country de Ezeiza.

El 23 de mayo de 2015 Gerbautz conducía un Ford en la avenida Vélez Sarsfield a la altura de la calle Junín, de esa zona del partido de La Matanza cuando de contramano atropelló y mató a Lisandro.

El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de La Matanza, integrado por Gustavo Omar Navarrine, Alfredo Pedro Drocchi y Sergio Polti, le dio 9 años de prisión a esta persona.

Sin embargo, la Sala 4 del Tribunal de Casación bonaerense, integrada por Mario Eduardo Kohan y Carlos Natiello, le redujo en abril pasado la condena a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, tras recaratular la causa de homicidio por dolo eventual a homicidio culposo.

"El padre del homicida se llevó el auto apenas ocurrió el hecho, la Policía no dijo nada y no se hizo la pericia. Casación, en uno de los argumentos de su fallo sostuvo que al no poder hacerse la pericia no se puede precisar la velocidad", explicó a la agencia NA Cecilia Figueroa, madre de Lisandro.

La mujer pidió que "La Suprema Corte Bonaerense actúe rápido, que no duerma el pedido" efectuado por el fiscal de Casación, Jorge Roldán, en abril pasado.

"La ley 27.372 de las víctimas en uno de sus artículos pide que se actúe con celeridad a los juicios. Seguimos siendo víctimas por más que la ley se creó después porque acá no hay una sentencia", agregó Figueroa.

Asimismo, la madre de Lisandro precisó que a Gerbautz "le otorgaron la prisión domiciliaria y la cumple en el country Malibú de la localidad de Canning, en Ezeiza".

"Lo autorizaron a trabajar de lunes a viernes de 7:00 a 18:30 y los sábados de 7 a 15:30. Como enseguida no le pusieron la tobillera electrónica nombraron como celadores al padre y a la madre. El padre fue quien se llevó el auto para que no se hagan las pericias y la madre nos amenaza y ataca cuando puede", precisó la mujer.

Figueroa sostuvo que "el fiscal de la causa, Ariel Speranza Rossi, titular de la UFI 8 de La Matanza, nos dijo que era conveniente aceptar la prisión domiciliaria para evitar el peligro de fuga, porque estaba suelto y no le iban a dar prisión efectiva en una cárcel".

"Speranza Rossi y el juez Navarrine aceptaron la prisión domiciliaria de este asesino, todo una locura", sostuvo la mujer entre llantos a Noticias Argentinas. Gerbautz fue a cumplir la condena al country en septiembre pasado, pero antes estuvo en la comisaría de Tapiales, en La Matanza, donde según denunció la madre de Lisandro "era visitado todos los días y hasta dormía en la casa del comisario". (NA)