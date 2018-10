Con muchas expectativas en el funcionamiento de la Unión Industrial de la Patagonia Argentina (UIPA) se mostró Nicolás Crexell, presidente de la empresa Crexell Transportes S.A y uno de los ejes importantes en la conformación de la nueva entidad.

“La expectativa es muy buena. Es tener la capacidad de trabajar en conjunto para conseguir la mejor cadena logística, al mejor costo y hacer rentables las operaciones. Creo que la conformación de una Unión Industrial de este tipo es positiva desde todo aspecto”.

Para Crexell, cuya empresa tiene sede en Neuquén, nuestra ciudad tiene un potencial e importancia enorme en el desarrollo de Vaca Muerta.

“Esto se trata de hermanar esfuerzos, siendo inteligentes. En Bahía Blanca está uno de los puertos más importantes del país, si no el más, y hay que aprovecharlo. No tiene lógica que en la explotación de Vaca Muerta no aparezca el puerto de Bahía Blanca como faro principal. Las empresas tienen que entender que no sólo existe el puerto de Buenos Aires y en Bahía Blanca se debe estar preparados para brindar los mejores servicios y no dar motivos para que las inversiones vayan hacia otro lado”.

Según Crexell, la unión producirá un efecto multiplicador.

“Me alegro que se haya abierto un canal como es esta Unión Industrial, porque permitirá que los esfuerzos no sean individuales y aislados. Toda la Patagonia tiene que tirar para el mismo lado, porque ésta ante una oportunidad única”.

A su vez, es testigo directo del crecimiento que está evidenciando Vaca Muerta.

“La expansión del yacimiento, más allá de algunos vaivenes y otras cosas que aún se deben corregir, es notorio en Neuquén, donde nosotros estamos radicados. Lo que se debe lograr ahora es ser competitivos. Y para eso hace falta tener tecnología de punta, empresas pujantes y, sobre todo, gente con ganas de trabajar, como las hay en esta nueva entidad”.