"Bahía Blanca será un actor importantísimo por su puerto y por sus entidades intermedias"

Conocer de la importancia del puerto de Bahía Blanca por haber sido presidente del Consorcio de Gestión, el ingeniero Pablo Pussetto remarcó la necesidad que existía en el sector empresarial la conformación de un ente que los nuclee, como es la Unión Industrial de la Patagonia Argentina.

“En una visita a Bahía Blanca, el gobernador de Neuquén dijo que Vaca Muerta era un agente transformador de la realidad argentina y que el empresariado tenía el desafío de capturar ésto como una gran oportunidad. Sobre esa idea base se trabajó y la UIPA lo llevó a un nivel superior, porque muchas provincias y empresarios de la región Patagónica se unieron para acompañar este proceso”.

Y agregó: “LA UIPA tiene objetivos muy valederos, como el de analizar problemáticas específicas, con una perspectiva técnica y realizando una sinergía entre los sectores público y privado. Eso le dará una fortaleza muy grande y seguramente el éxito que creemos que tendrá”.

Pussetto se refirió a algunas críticas que emergieron desde Chubut.

“El que hace, siempre es criticado. Entonces, no hay que detenerse en eso. Siempre es preferible hacer antes que quedarse de brazos cruzados. Obviamente, este tipo de iniciativas rompe el status quo y eso genera cierto malestar. Hay que apoyar esta iniciativa, nazca donde nazca. No hay mucho tiempo para discusiones, porque Vaca Muerta ya está lanzado y no puede esperar”.

--¿Cuál cree que será la influencia de Vaca Muerta en Bahía Blanca?

--Exponencial, y creo que marcará el futuro de nuestra ciudad por muchos años. Para tomar dimensión de lo que estamos por afrontar, hay que tener en cuenta que Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas no convencional más grande del mundo y el cuarto de petroleo no convencional. Eso da una pauta del crecimiento que puede llegar a tener. En Estados Unidos fue toda una transformación y aquí sucederá lo mismo.

“Es obvio que el recurso natural está en Neuquén y Río Negro, pero Bahía Blanca será un actor importantísimo por su puerto y por sus entidades intermedias. Y también puede traer asociada otra revolución petroquímica, aún más grande que la que vemos actualmente”.