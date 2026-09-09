El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili

El crédito al sector privado volvió a caer en agosto y contradijo los adelantos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que habían anticipado una recuperación.

Un informe del Banco Central reveló que el financiamiento a las familias mediante préstamos al consumo registró en agosto una disminución del 1,9 % mensual.

Esta evolución respondió principalmente al comportamiento de las financiaciones con tarjeta de crédito, que mostraron un retroceso de 3,3 % real, mientras que los préstamos personales se mantuvieron relativamente estables.

En el desglose de las tarjetas de crédito, los datos reflejan además una caída del 3,7 % en lo que va del año y un descenso interanual del 10,1 % a precios constantes.

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Por su parte, los préstamos prendarios dirigidos a la compra de vehículos cayeron 1,1 % real y acumularon una disminución de 8 % real en los últimos 12 meses.

Las cifras surgen del Informe Monetario Mensual correspondiente a agosto, publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En dicho reporte, la autoridad monetaria precisó que los préstamos en pesos al sector privado registraron una expansión de $1,8 billones en el promedio del mes, lo que en términos reales y sin estacionalidad implicó una caída de 1,0 %, la primera desde marzo de este año, y destacó que "la contracción se concentró en los préstamos al consumo". (NA)