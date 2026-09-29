Brasil mostró su poderío ofensiva ante Australia y le ganó por 4 a 2
Luego del empate 1 a 1 del pasado viernes.
Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo, para golear esta mañana a Australia por 4 a 2 en un amistoso internacional.
Los goles brasileros llegaron de la mano de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr., a los 3, 45, 69 y 80 minutos respectivamente.
Mientras que para los australianos convirtieron Alessandro Circati y Connor Metcalfe, a los 28 y 33 minutos.
Con este resultao, además, Brasil pudo dejar atrás el flojo empate 1-1 que rescató de manera agónica el viernes pasado frente al mismo rival.
El tercer y último amistoso de Brasil en la presente fecha FIFA será el 3 de octubre cuando se enfrente con India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium que se encuentra en la ciudad de Calcuta.