María Corina Machado se ve impedida de regresar a Venezuela

El regreso a Venezuela de la lideresa opositora María Corina Machado desde su exilio en Panamá fue impedido en las últimas horas, según confirmaron fuentes de su partido político Vente Venezuela, sin identificar a los responsables, informaron medios internacionales.

“Sí, intentó volver, pero se frustró”, declaró a la agencia AFP una fuente del equipo de la Premio Nobel de la Paz que ya intentó en varias oportunidades el regreso a su país, pero no tuvo éxito.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz.

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Antes había permanecido en la clandestinidad para evitar ser detenida y actualmente su residencia es Panamá, según el sitio dw.