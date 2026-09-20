Regional Pampeano: entre objetivos cumplidos y una etapa que culmina

Las Pirañas aseguraron la plaza de la URS en el TRP B. Foto: Archivo La Nueva.

Pasó este domingo otra jornada de definiciones en distintos niveles del Regional Pampeano masculino de rugby, que cuenta con la participación de clubes de la Unión de Rugby del Sur.

En nuestra ciudad Universitario logró ante Estudiantes de Olavarría un triunfo clave por 41-16 que le permitió zafar del 8º puesto en el Regional Pampeano B.

Las Pirañas se despacharon con 6 tries en el complejo Héctor Gatica -arbitraje de Juan Ignacio Rossello- para sacarle siete puntos de ventaja en las posiciones a su rival.

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En Intermedia también hubo éxito local, por 63-14.

El objetivo cumplido para el representante bahiense, a falta de una fecha en el grupo Permanencia, es que evitó jugar la Reválida B-C por la plaza de la URS en el TRP B 2027.

Los tries del conjunto bahiense fueron de Juan Cruz Fernández Márquez (24m. y 80m.), Sebastián Barrera (34m.), Lautaro Carrio Biagetti (47m.), Joaquín Cariac (52m.) y Facundo Freire (70m.). Además hubo un penal convertido por Sebastián Barrera y cuatro conversiones de Tobías Andrade.

En el otro cotejo de la jornada Uncas, líder del grupo Permanencia, le ganó a Los Miuras por 64-7 en Tandil.

La tercera y última fecha se jugará el próximo fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre con Universitario-Uncas y Los Miuras-Estudiantes.

Al Bataraz no le alcanza ya para evitar la Reválida, que jugará a partir del 24 de octubre junto con Santa Rosa RC (4º de la URS) y un equipo de la Unión de Mar del Plata a confirmar.

En el grupo Campeonato, como informamos ayer, queda una fecha en la que quedarán definidos el 1º y el 2º para la Reválida A-B. Lidera las posiciones Los 50 (Tandil) con 36 puntos, seguido por Biguá y Unión del Sur con 33, respectivamente.

En la última cruzarán Biguá-Pueyrredón y Los 50-Unión del Sur.

Pampeano UROBA-Sur

Este domingo Punta Alta RC cayó como local ante Indios de Bolívar por 42 a 14 por la novena y última fecha de la etapa clasificatoria. No se jugó en Intermedia ya que la visita no presentó.

El encuentro de Primera, arbitrado por Alejandro Bermejo (Sur), se agregó a la victoria que el sábado logró Santa Rosa RC ante Pico RC por 33-19.

Fue reprogramado para el próximo sábado 26 el choque Kamikazes (Colón)-El Nacional.

La URS confirmó que los cruces por posicionamiento se llevarán a cabo en Santa Rosa RC el sábado 4 de octubre venidero. Si bien están a confirmar, serían Santa Rosa RC (1º zona 1)-Pico RC (1º zona 2), El Nacional (2º zona 1)-Indios RC (2º zona 2) y Punta Alta RC (3º zona 1)-Kamikazes (3º zona 2).