San Lorenzo cayó ante el líder Instituto y se hunde en el fondo de la tabla

an Lorenzo no supo aprovechar las ocasiones generadas en el primer tiempo y cayó ante Instituto por 1-0 en un partido disputado este lunes, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.

El único gol del encuentro para el cuadro cordobés lo convirtió Giuliano Cerato, a los 8 minutos del segundo período.

Con este resultado, la “Gloria” alcanzó la cima de la Zona A con 16 puntos, por delante de Gimnasia de Mendoza (venció 3-0 a Independiente), escolta con 15 unidades, y Defensa y Justicia (se impuso 1-0 ante Platense), tercero con 14.

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En tanto, el combinado del Bajo Flores sumó una nueva derrota en el certamen y se colocó en la decimocuarta posición con tan solo 7 puntos.

Ahora, los comandados por Néstor Gorosito recibirán a Talleres de Córdoba el próximo sábado desde las 19:00, mientras que Instituto visitará a Unión de Santa Fe el lunes 7 de septiembre a partir de las 21:15.