Instituto analiza trasladar al estadio Mario Alberto Kempes el partido frente a River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura debido al deterioro que presenta el campo de juego del estadio Monumental Presidente Perón tras la realización de una serie de recitales en las últimas semanas.

La situación quedó expuesta luego del desmontaje de las estructuras utilizadas para los shows de Tan Biónica y María Becerra, que dejaron visibles daños en el césped del estadio ubicado en el barrio de Alta Córdoba.

Pese a ello, la dirigencia de la institución cordobesa mantiene como prioridad disputar el encuentro en su cancha, aunque la decisión final dependerá de la evolución del terreno de juego durante los próximos días.

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“Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”, afirmó el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, tras la clasificación del equipo a la próxima instancia del certamen.

En la misma línea, aunque con mayor optimismo, el entrenador Diego Flores aseguró que espera conservar la localía. “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, sostuvo.

Instituto accedió a los cuartos de final luego de eliminar por 2 a 1 a Huracán, mientras que River avanzó tras imponerse por 3-1 ante Lanús.

La posibilidad de mantenerse en el Monumental Presidente Perón también responde a una cuestión deportiva.

Durante el actual Torneo Clausura, el conjunto cordobés disputó ocho encuentros en ese escenario, con un balance de siete victorias y un empate.

Sin embargo, si las condiciones del césped no mejoran a tiempo, el estadio Mario Alberto Kempes aparece como la principal alternativa para albergar el encuentro.

El eventual cambio de sede también podría modificar el esquema de asistencia de público. Mientras que en Alta Córdoba el partido se jugaría únicamente con simpatizantes locales, un traslado al Kempes abriría la posibilidad de habilitar la presencia de hinchas de River.

Además, la diferencia de capacidad entre ambos escenarios resulta significativa. El estadio de Instituto tiene capacidad para aproximadamente 22.000 espectadores, mientras que el Mario Alberto Kempes puede albergar cerca de 57.000 personas, lo que facilitaría una mayor convocatoria y un operativo de seguridad con ambas parcialidades.

Por el momento, la sede del encuentro no fue oficializada. La decisión dependerá del estado final del campo de juego del Monumental Presidente Perón, cuya recuperación es evaluada por los responsables del mantenimiento del estadio.

El partido está previsto para el próximo fin de semana, con el 28 de noviembre como fecha tentativa, aunque la programación definitiva aún debe ser confirmada por la Liga Profesional.