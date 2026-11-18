El principal referente eclesiástico de la ciudad, Carlos Azpiroz Costa, habló esta mañana en LU2 sobre la visita del papa a la Argentina, rescató el impacto que tuvo en toda la sociedad y la importancia de lo transmitido en sus gestos y discursos.

"Realmente fue una cosa que ha superado todo, Incluso a los mismos comunicadores y periodistas, por lo que escucho aquí y allá, y no hablo de radios especialmente confesionales, sino que todo el mundo ha quedado muy sorprendido por el tono, los gestos, los signos que a veces son más elocuentes que el discurso", indicó el monseñor.

"El mensaje es eso, es gestos y palabras, tonos, porque se pueden decir cosas muy firmes y profundas con un tono no imperativo y eso es muy lindo, porque las palabras entran con más profundidad cuando uno dice las cosas con cariño y firmeza. A su vez, no son irreconciliables el cariño con la firmeza y la exigencia", indicó.

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Consultado sobre lo que dijo el pontífice en sus declaraciones en el avión con la prensa especializada y la acusación del discurso político, Costa expresó: "No es que no coincida con el Santo Padre, pero creo que haciendo sintonía fina no me preocupa que un mensaje sea político. El hombre es un animal político, eso lo dice Aristóteles, que no conoció a Cristo, digamos.

"La politicidad forma parte del ser mismo del hombre, el hombre es sociable, es político, porque la política es el arte de la caridad dirigida al bien común. No pretendo corregir al Papa, pero en el contexto de la pregunta, evidentemente no se trataba de un mensaje partidario, de tirar un palazo a este y una caricia al otro, eso seguro que no, sino que fue un mensaje para todos", aseguró.

El arzobispo conoció al papa antes de su ascenso como sucesor de Francisco, por lo que recordó esos primeros contactos con el actual sumo pontífice: "Ambos fuimos superiores generales de dos órdenes que tienen alcance mundial, porque tenemos comunidades en todos los continentes, y por esas cosas de la providencia, fuimos elegidos. Esta es una elección realizada con representantes de todas las órdenes en el mismo año", aseguró.

"A partir de ese momento nos conocimos, porque en la unión de superiores generales, que es una entidad que engloba y abraza a todos los superiores generales de las distintas órdenes, tiene una asamblea dos veces al año, entonces ahí nos veíamos en grupos, etc., y en una comisión que participamos juntos, una comisión jurídica", señaló.

En cuanto a su personalidad y como impacta en su ejercicio del mando, Costas subrayó: "Me gusta la imagen de los animales rumiantes, son los que tienen cuatro estómagos, bueno, él es un rumiante del corazón, como bien buen hijo de San Agustín, porque él es sanagustino, no solo porque el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos, me gusta esa imagen, sino porque él es un hombre que procesa. Francisco era el hombre intuitivo, el que señalaba con actitud, con ese humor, esa ironía, éste hombre es un hombre más callado, no digo más reflexivo, como si Francisco no lo fuera, pero que da la impresión de que tarda más, pero es porque va rumiando las cosas".

Analizando la trayectoria de Prevost, el arzobispo rescató la importancia de Francisco en su ascenso hasta convertirse en su sucesor:

"Francisco lo detectó a él y lo nombró en Chiclayo justamente más o menos al mismo tiempo que a mí me nombraron aquí, en Bahía Blanca. Este es un lugar muy pobre, muy sencillo, vasto, de grandes desafíos, como los que tiene Perú y cualquier iglesia en el mundo. Y luego lo llamó a dirigir el dicasterio para los obispos, que son como ministerios Estos son ministerios claves porque es el que reflexiona acerca de quiénes serán los obispos de las distintas diócesis, prepara los dossiers y se los presenta al Papa, ya con las ternas finales para ver quién se nombra y luego de esto al poco tiempo lo hizo cardenal, por lo que evidentemente veía mucho valor en él y en un posible sucesor, realmente es la providencia", finalizó.