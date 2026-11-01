Tomás Muñeca pegó justo en la vuelta del ciclismo al circuito del Parque de Mayo

Muñeca transita en solitario por la recta principar del Parque de Mayo. Fotos: Prensa FCS

El bahiense Tomás Muñeca acertó en el planteo de la carrera y se acreditó con autoridad la programación ciclística desarrollada esta mañana en el circuito del Parque de Mayo, con la que se rindió homenaje a Juan Carlos Rodicio.

La actividad fue organizada por el Club Pedal Bahiense y fiscalizada por la Federación del Sud y correspondió a la 6ª fecha del calendario anual.

Muñeca obtuvo un giro de ventaja junto al pringlense Guillermo Erro, quien quedó segundo tras ser superado por puntos. Completó el podio el puntaltense Matías Pollio.

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En la competencia preliminar reservada a los master se impuso con autoridad Hernán Ruiz tras obtener dos giros de ventaja.

La prueba principal contó con la participación de 22 pedalistas de las categorías elite, sub 23 y master A y B, quienes debieron girar durante 75 minutos por el trazado de 750 metros de extensión en una nublada y ventosa mañana bahiense.

La acción que abrió el fue se produjo a los 5 minutos de carrera, cuando salieron decididos del pelotón Muñeca, Erro, Pollio, Juan Garro, Emanuel Coria, Luciano Crociatti, Gastón Elías, Alex Poblete, Carlos Etcheverry, Ariel Rodríguez y Alejo Escariz.

Pero 7 minutos más tarde fue Muñeca quien se despegó de este lote de punteros y ganó el primer embalaje (15 minutos). Inmediatamente después salió Erro, quien alcanzó a Muñeca a los 21 minutos.

El dueto de punta fue estirando paulatinamente las diferencias y sumó los puntos del segundo sprint tras lo cual (a los 34 minutos) concretó el giro de ventaja con lo que prácticamente sentenció las dos posiciones de privilegio.

De allí al final el lote giró de manera compacta disputando los tres sprints restantes, que fueron dominados por Matías Pollio, lo que lo catapultó al tercer escalón del podio final.

Para Muñeca significó su segundo éxito en nuestro medio tras haber triunfado el 16 de febrero de 2025 en el mismo escenario.

Estas fueron las clasificaciones registradas:

Elite, sub 23 y master A y B (75 minutos): 1) Tomás Muñeca, una vuelta de ventaja y 10 puntos; 2) Guillermo Erro (1º en master B), una vuelta de ventaja y 6 puntos; 3) Matías Pollio, 16 puntos; 4) Alan Ponce de León, 11 puntos; 5) Marcelo Cardoso, 6 puntos, 7) Eduardo Escariz, 1 punto; 8) Ariel Rodríguez, sin puntos; 9) Nery Camiletti, sin puntos; 10) Emanuel Coria, sin puntos.

Master C y D (45 minutos): 1) Hernán Ruiz, dos vueltas de ventaja y 13 puntos; 2) Raúl Dezi, 11 puntos; 3) Miguel Morello, 6; 4) Julio Rau, 3 puntos y a una vuelta ; 5) Daniel Martínez, a dos vueltas.

Master E (45 minutos): 1) Miguel Giménez.

Damas: 1) Joana Menéndez, 2) Fátima Escobedo.

Adherentes +40: 1) Gabriela Ruiz, 2) Luciano Bononatto, 3) Maximiliano Bedouret.

Adherentes -40: 1) Luciano Milano, 2) Luis Ledda, 3) Rodrigo Scorolli, 4) Adrián Salas, 5) Gustavo Soria, 6) Gastón Cámara, 7) Valentino Pintos, 8) Agustín Moretti, 9) Eliana López.