El momento justo: así se lesionó Paredes, quien jugó 16 minutos en el empate de Boca

Leandro Paredes jugó sólo 16 minutos, en el empate de Boca Juniors ante Instituto, por 2 a 2, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

El capitán Xeneize debió pedir el cambio por un problema físico en su pierna derecha y dejó la cancha a los 71 minutos.

Si bien aún no se conocieron detalles en cuanto a la gravedad de una posible lesión, la salida del volante encendió alarmas ya que se dio a 4 días del partido por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vaco Da Gama.

Así fue el momento en que sintió el problema físico:

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Luego, se retiró con signos de dolor y se dirigió al vestuario con hielo en su pierna derecha tras unos minutos en el banco.