Colapinto vuelve al GP de Singapur, donde realizó una de sus maniobras más recordadas

El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, en un circuito donde realizó una de sus maniobras más recordadas en la Fórmula 1.

Para eso hay que remontarse a la temporada 2024, en la que el argentino daba sus primeros pasos en la categoría reina del automovilismo.

Colapinto, que en aquel entonces representaba a la escudería británica Williams, llegaba al GP de Singapur luego de solo dos carreras en la Fórmula 1, pero con cuatro puntos conseguidos unos días antes en el GP de Azerbaiyán.

En el GP de Singapur, Colapinto tuvo una buena clasificación al conseguir el duodécimo puesto. Sin embargo, en la largada de la carrera se vio lo mejor del argentino, ya que realizó un inolvidable dive bomb que le permitió escalar tres posiciones en la primera curva para colocarse noveno.

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Con el pasar de las vueltas, Colapinto se mantuvo en dicha posición, aunque una floja parada en boxes lo hizo caer al undécimo puesto, puesto en el que terminaría cruzando la bandera a cuadros.

Aquella maniobra de Colapinto en la largada generó grandes elogios por parte de las figuras de la categoría, aunque otros pilotos como el español Carlos Sáinz Jr. y el tailandés Alexander Albon, quien entonces era su compañero de equipo en Williams, no se mostraron para nada felices.

En el 2025, Colapinto volvió a tener una muy buena largada, aunque no fue suficiente porque solo se pudo conformar con el decimosexto lugar en un Alpine que era el peor auto de aquella temporada.

Este fin de semana, el argentino vuelve al Circuito Urbano de Marina Bay y lo hace en un contexto mucho más favorable, ya que sumó 27 puntos en lo que va de la temporada y se afianzó como uno de los pilotos más sólidos de la grilla. (NA).