El riesgo país rozó los 600 puntos pero recortó la suba y finalizó la jornada en 586

En una jornada de alta volatilidad global, el riesgo país argentino registró fuertes movimientos financieros al trepar a las 600 unidades, aunque al final del día cedió y cerró en 586.

Según los analistas de las principales consultoras de la City, el rebote del indicador interrumpió la racha positiva de comienzos de semana impulsada por el resultado electoral en Brasil.

El indicador que elabora el banco JP Morgan y que mide la sobretasa que pagan los bonos locales frente a los del Tesoro de los Estados Unidos llegó a tocar un pico de 600 puntos básicos, pero la tendencia cedió sobre el final y el índice recortó posiciones para acomodarse en las 586 unidades.

El clima se tornó complciado para los mercados emergentes debido a factores externos: los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos treparon a máximos (la tasa a 10 años alcanzó el 5,3%) y el precio del petróleo Brent volvió a presionar por encima de los 100 dólares el barril tras la escalada de tensiones bélicas en Oriente Medio.

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Este adverso escenario internacional se tradujo en una caída promedio del 1% para los bonos soberanos argentinos bajo legislación extranjera (Globales) que cotizan en Wall Street. En sintonía, las acciones de empresas locales (ADRs) registraron pérdidas generalizadas de hasta 4% lideradas por los bancos, mientras que en el plano cambiario doméstico se observó un leve reacomodamiento al alza, con el dólar blue operando en la zona de los $1.555 para la venta.

A pesar de la tensión que generó volver a rozar la barrera psicológica de los 600 puntos, los operadores de mercado destacaron la posterior desaceleración del indicador, que terminó alejándose de los máximos de los últimos tiempos, superiores a las 650 unidades, registrados al inicio del mes. (con información de NA)