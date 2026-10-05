Bahía Blanca |

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Bahía Blanca |

Deportes.

El Club Olimpia reprogramó su gran torneo de bochas

Será un torneo por parejas de tercera categoría a disputarse el 31 de octubre y 1 de noviembre. Se destinará el 90% de lo recaudado a premios.

El Club Olimpia llevará adelante su Gran Torneo de Bochas, un certamen especial por parejas de tercera categoría que fue reprogramado para el sábado 31 de este mes y el domingo 1 de noviembre.

La inscripción tendrá un valor de 80.000 pesos por pareja y el club anunció que se repartirá el 90 por ciento de lo recaudado en premios.

Para más información o realizar la inscripción, los interesados pueden comunicarse con Oso Grigolat­to (291-4670804) o Lili Martínez (291-4137532).

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