Detuvieron a una persona que circulaba con una moto robada

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo a un hombre que venía circulando con una moto que había sido sustraída en Punta Alta en marzo del 2026.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 15:45 horas, en Rafael Obligado al 4400, donde los efectivos realizaban tareas preventivas e interceptaron al conductor de una Bajaj Rouser para efectuar un control de identificación de rutina. Este fue identificado como Alexis Braian García de 27 años de edad.

Al cruzar los datos del motovehículo mediante el sistema informático policial, se estableció que registraba un pedido de secuestro activo desde el 18 de marzo de 2026, en el marco de una causa caratulada “Hurto de motovehículo”, a requerimiento de la Ayudantía Fiscal N.° 12 de Punta Alta.

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Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de García y al secuestro preventivo de la motocicleta, quedando ambos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta, con intervención de la Ayudantía Fiscal N.° 12 de Punta Alta.