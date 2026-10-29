Protesta por el choque de trenes: exigieron la renuncia del ministro español de Transporte

Miles de ciudadanos se manifestaron anoche frente a la sede del Ministerio de Transporte de España para exigir la renuncia del titular de la cartera, Oscar Puente, luego del trágico accidente ferroviario en las inmediaciones de Toledo que dejó hasta el momento un saldo de 68 muertos.

La protesta fue organizada por el partido español Falange y estuvo centrada en el reclamo de responsabilidades políticas por la tragedia: durante la concentración, los manifestantes apuntaron contra el funcionario con consignas como "Oscar Puente, ministro de la muerte".

De todas maneras, los asistentes a la concentración —sobre el paseo de la Castellana— apuntaron también contra Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.

La protesta también estuvo marcada por momentos de tensión, ya que los agentes de la policía utilizaron gas pimienta y realizaron cargas contra parte de los manifestantes. Además, aislaron a un grupo de participantes y acordonaron el sector para contener la concentración y evitar que aumentaran los enfrentamientos.

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El accidente se produjo en la mañana de este miércoles, cuando una formación del denominado Alta Velocidad Española (AVE) embistió por detrás a otra de Iryo, que se encontraba detenida, y según las primeras estimaciones se produjo por un error de los operadores ferroviarios.

El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén, y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. (NA)