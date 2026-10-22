Capturaron a un prófugo que está acusado de abusar de una niña

Un hombre de 51 años, que tenía pedido de detención desde fines de 2025, por abusar sexualmente de una menor, fue capturado en las últimas por la Policía en nuestra ciudad.

Se trata de Silveiro Canaviri Cano, a quien atrapó personal de la DDI tras montar una vigilancia encubierta en la zona de Villa Caracol, luego de obtener un dato sobre su posible paradero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sobre las 17.40 de ayer, cuando se lo pudo observar en la vía pública, en el sector de Juan Molina al 2.100, se lo interceptó y redujo, a fin de cumplir la orden que había dado el Juzgado de Garantías Nº 4, dictada en noviembre de 2025.

Canaviri Cano está imputado formalmente de abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos) y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con una menor de 18 años.

Los hechos se habrían denunciado en 2022, según consta en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº 8445.