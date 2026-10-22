Lo detuvieron luego de una persecución cinematográfica por las calles de la ciudad

El auto en el cual circulaban los sospechosos había sido robado en La Matanza.

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a un hombre que estaba al mando de un vehículo que tenía pedido de secuestro por robo agravado en el conurbano. La aprehensión se logró luego de una persecución que inició en auto y culminó a pie.

En una recorrida policial preventiva se observó un automóvil Toyota Yaris, ocupado por tres hombres que llevaban pasamontañas. Al intentar identificarlos, el conductor emprendió la fuga, desobedeciendo las indicaciones y dando inicio a una persecución por distintas calles de la ciudad.

Con la colaboración de otros móviles, el vehículo fue interceptado en Monteagudo y La Niña, donde sus tres ocupantes descendieron y continuaron la fuga a pie.

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Tras un operativo de búsqueda, el conductor del automóvil, fue localizado y aprehendido en un descampado de la calle Roseto. Fue identificado como Matías Ariel Godoy, de 35 años de edad, mientras que sus acompañantes lograron escapar.

Godoy estuvo preso por robo agravado en el año 2016 en un hecho en el que también fueron detenidas otras personas.

Posteriormente, se efectuó una requisa del rodado, donde se al secuestró un equipo de autógena, una amoladora, dos escaleras, una sierra, una mecha de taladro y diversos elementos de corte.

Asimismo, al verificar la numeración del chasis, se estableció que el Toyota Yaris registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado, solicitado por la Comisaría La Matanza Norte Novena, con intervención de la UFI N.° 12 del Departamento Judicial La Matanza.

Durante el procedimiento, también se incautó una mochila que contenía un recipiente con marihuana.

Teniendo en cuenta los elementos secuestrados y la persona detenida se intenta establecer si hay relación con otros robos ocurridos en la ciudad en estos días.

Esta línea de investigación se encuentra en desarrollo, por lo que se trabaja en el análisis de los antecedentes y elementos reunidos para determinar posibles conexiones con otras causas.

El aprehendido quedó a disposición de las UFIJ N° 15, N° 19 y N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras se coordinan las actuaciones correspondientes con la UFI N° 12 de La Matanza, por el pedido de secuestro del vehículo.