Cierra un comercio histórico, desembarca una gran cadena y las palomas exigen paciencia

--Buen día, ¿cómo va todo ,Juan?

--Hola, José Luis, todo bien, ¿y vos? Aunque, en realidad, me gustaría un poquito más de calor.

--Sí, tenés razón, la primavera viene medio atrasada, ¿no?

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--Algo así. Está haciendo más frío que el año pasado y mucho más que en octubre de 2024, cuando tuvimos un veranito que todavía recuerdo.

--Bueno, qué te parece si pedimos los primeros cortados y arrancamos de lleno con nuestros habituales temas de cada domingo. ¿Algo para romper el hielo?

--Mmm... yo creo que un buen tema para empezar es el de la despedida de un comercio histórico de la ciudad.

--Uhh... empezamos con algo fuerte, pero para nada lindo, ¿no? Contame.

--Mirá, las despedidas normalmente no son lindas, pero en este caso me dicen que este negocio no baja la persiana por la crisis económica. Debe haber influido, claro, pero entiendo que sus dueños ya están grandes y decidieron poner fin a una larga y exitosa vida comercial.

--Bueno, pero tirá el nombre.

--Me refiero a El Matrero, el emblemático comercio de artículos regionales, talabartería, soguería, monturas, matras, cuchillería y artesanías camperas de calle Soler 20.

--¡No me digas!. El negocio de Juan Vitale e Inés García...

--Sí, luego de 65 años, a fin de año, cierran. ¿Quién no hizo alguna vez un regalo de este comercio? ¿No te parece?

--Ni hablar.

--Bueno, por si no lo sabías, sus orígenes se remontan a un puesto en exposiciones y ferias criollas, hasta que pudieron cumplir con el sueño del local propio.

--Todo un clásico bahiense. Pero no nos pongamos nostálgicos. Sigamos.

--Dale, pero voy con otro cierre. En este caso se trata de una churrería ubicada en Calle 1810, Villa Rosas, que luego de 11 años este finde baja definitivamente las persianas.

--Uh, como venimos con los cierres, Juancho.

--No, ojo, la charla se dio así, pero me dicen que ya no hay tantos. De todas maneras, parece que ARCA sigue a full con los embargos y los comercios están muy pero muy preocupados.

--Seguro te cruzaste con Facundo Borri y te tiró data. Hay quienes aseguran que competiría en las próximas elecciones para ser concejal.

--No, no me crucé con el presidente de la Cámara de Comercio, y te digo más: hace bastante que no hablo con él, pero tengo entendido que si bien recibió algunas propuestas para participar en política, aún no tiene nada decidido.

--Ok, sigamos con el panorama comercial. ¿Algún comentario de pasillo?

--Y... yo creo que un tema son las palomas. Días atrás, unos 60 comerciantes se reunieron con la Muni porque están preocupados por el tema.

--Contame qué les dijeron a los comerciantes.

--Se fueron con la sensación de que el tema no es nada fácil, pero les explicaron que se están solucionando unos 40 focos de anidamientos, sobre todo en propiedades abandonadas. Uno de estas es el ex Centro de Compras de Colón y Brown.

--Eterno problema.

--Sí, los propietarios, que no viven en Bahía, han recibido innumerables multas, pero el personal municipal no puede ingresar sin autorización de la Justicia para limpiar y cerrarlo. El pedido ya fue hecho, veremos, pero es el principal foco infeccioso del centro.

--Parece que esto va para largo.

--Insisto, no es sencillo. Con mucha suerte el problema no se va a solucionar hasta dentro de 5 o 6 años y los comerciantes quieren ver si se pueden reducir un poco los plazos.

--Y... hoy es un tema de nunca acabar y no es algo exclusivo de nuestra ciudad.

--Sí, esto pasa en muchas ciudades. En Bahía desde 2019 los comerciantes vienen pidiendo medidas y ahora están más satisfechos porque, al menos, ven que el tema de las palomas fue tomado como un verdadero problema, como algo que afecta a toda la ciudad.

--Pero no es un tema de la Muni solamente, todos debemos colaborar, sobre todo los que tienen inmuebles que no habitan y saben que han sido ocupados por esta especie.

--¿Tema bicisendas?

--Sí, también se habló de los cambios que se vienen en el sistema de ciclovías y los comerciantes señalaron que “un montón” de negocios debió cerrar en Bahía, durante los últimos años, por culpa de las bicisendas.

--Ok, cambiemos de tema. Te comento que el Colo, pero no tu amigo, el del Noroeste, sino el que tiene la metalúrgica muy cerca del complejo del club La Armonía, no se anda con chiquitas...

--Ojo que el Colo del Noroeste ayer sacó pecho en calle Don Bosco, durante los festejos del barrio ja, ja.

--Mmm... pecho no creo, je, je. Bueno, lo que te quiero contar es que el otro Colo compró un terreno en calle Don Bosco al 3800 y está construyendo dos inmensos galpones para poder distribuir el trabajo que tiene.

--¿No le alcanza con lo actual? ¡Felicitaciones!

--Efectivamente, la estructura que tiene le quedó chica gracias al trabajo en Neuquén y, además, quiere estar preparado de cara a las inversiones que se vienen. Listo, eso era lo que te quería comentar. Seguí vos ahora.

--Dale, me dijo Paco que el gym de Brasil y Viamonte lo cierran porque lo compró la gente de la cadena de gimnasios de la letra R y lo trasladan a Terrada 771, a un lugar mucho más grande con nuevas máquinas y más horarios. El 2 de noviembre, hacen la apertura.

--No estoy en el ambiente de los gyms, pero veo que no para de crecer esa empresa. Y hablando de negocios. ¿Tenés algo que haga ruido?

--Sí, esta novedad te la tiré en julio pasado y a fin de mes comienza a ser realidad.

--Ya sé, se viene la inauguración de la megaconcesionaria de camiones y buses de la marca germana en la autovía Juan Pablo II.

--Tibio, tibio. Eso que comentás es así, pero te traje otra data muy interesante.

--Dale. Contame.

--Comienza a operar Uber Eats, aunque no creo que esta aparición cumpla con todas las expectativas generadas en el comercio local. ¿Te lo explico?

--Y sí. No entiendo nada ¿Qué expectativas?

--Te había comentado que esta aparición había sido bienvenida por los comerciantes porque hoy Pedidos Ya tiene el monopolio de los deliverys y, por ejemplo al sector gastronómico, le cobra el 30% de cada pedido.

--Tenés razón, tiene una posición tan fuerte que no dejó crecer a su competidora Rappi y muchos negocios quieren mayor competencia. Bueno, ahora parece que la tendrán.

--Mmm... Lamento decepcionarte, pero no creo que Uber Eats venga a competirle porque Uber acaba de comprar Pedidos Ya. Ambas seguirán como marcas separadas, pero con el mismo dueño, al menos hasta la segunda mitad de 2027.

--¡Epaaa!

--Y sí. Hasta que la compra sea aprobada por los organismos reguladores de defensa de la competencia seguirán funcionando de manera independiente.

--¿Tenés a mano cuánto pagó Uber?

--Sí, el gigante estadunidense desembolsó 14.800 millones de dólares para quedarse con la empresa alemana Delivery Hero, propietaria de Pedidos Ya.

--No tenía idea de esto. Ok, pero mientras pedimos otro par de cortados cantame la justa sobre la chocolatería, helados y confitería artesanal de Bariloche, top, top, que abre en Alem. Hay info circulando en las redes sociales.

--No mucho más de lo que te dije hace varios meses atrás y con info de primerísima mano.

--Eso no lo discuto, pero recordame qué dijiste.

--Que la idea es abrir a fin de año. Ojalá lleguen porque la remodelación del local de Alem al 200 es total y la inversión enorme. En marzo te comenté que abrían en Bahía y en junio, aclarando algunas versiones, te dije que no se instalaba en el mismo local donde funcionó la cervecería Berlina, sino en Alem 229, donde estaba el restó Nicéforo.

--Bien, pero podrías tirar alguna apertura más. Sé que no es fácil, pero vos seguro tenés data.

--Siempre algo hay, por ejemplo en calle Zelarrayán abrieron dos pequeños comercios: una zapatería y blanquería, al 2500, y una verdulería, al 2200, pero me parece para destacar la inminente apertura de un mercado de congelados en Villa Mitre.

--¿Dónde?

--En Garibaldi al 400. Y tengo una novedad de Monte.

--Avanti.

--A mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Maribel para contarme que renovaron totalmente la heladería de Majluf al 700, otro de los comercios que abre todo el año en la localidad balnearia.

--¿La de la cadena cordobesa?

--Exacto, la misma cadena fundada en el 2000 por la familia Santiago en el barrio de Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Bueno, en el caso montehermoseño, me pareció lindo comentarte esta nueva apuesta de un comercio que se instaló hace 12 años y sigue creciendo.

--Hiciste bien. Hablando de Monte, ¿algo del tema de la costanera y las obras para contener los embates del mar?

--Esta semana no hubo muchas novedades, pero me parece interesante lo que posteó el arquitecto Marcelo Soteras, uno de los principales desarrolladores.

--Dale. Sé que se había mostrado partidario de un muro de hormigón, porque fue lo que mejor respuesta brindó .

--Sí, y ahora mencionó que los rollos de geotextil, con arena y postes, han andado relativamente bien como defensa costera. A su entender, con mayor cantidad y continuidad pueden ser una opción. Veremos.

--Che, Juan, ya estamos por despedirnos y aún no hablamos de un tema que será central esta semana: el balotaje en Brasil.

--Tenés razón, es un tema que también nos toca el bolsillo. Y no hablo solamente de cuánto va a costar una semana de vacaciones en Florianópolis. Hablo de quién va a comprar lo que producimos, con qué moneda y en una economía que puede seguir creciendo o empezar a decaer.

--No lo dudes. El real ya está metido en la campaña.

--Sí, los mercados reaccionaron favorablemente a la ventaja de Flavio Bolsonaro y una moneda brasileña más firme puede darnos algo de aire: mejora la competitividad de nuestros productos frente a los de ellos y les da mayor poder de compra a sus turistas. De todas formas, una reacción de la Bolsa después de una elección todavía no es un pedido para una fábrica argentina.

--Ni hablar. Bueno, pero bajame este tema a Bahía. Te pido esto porque muchas veces hablamos de comercio exterior como si los barcos pasaran por otra ciudad.

--Por supuesto. Mega y TGS, por ejemplo, tienen en Brasil un gran mercado para sus embarques de propano y butano. Parte de la oportunidad que abre Vaca Muerta consiste justamente en procesar ese gas, separar sus líquidos y venderlos desde acá. Si la demanda brasileña acompaña, hay posibilidades de ampliar negocios; si pierde fuerza, habrá que disputar compradores en otros destinos. Y en el agro aparece el trigo de nuestra región, con todo lo que cada embarque mueve entre el campo, los camiones, los servicios y los muelles.

--Pero la apuesta más grande está también en lo que viene. Pampa proyecta invertir 2.700 millones de dólares en una planta que producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea en Bahía Blanca. ¿El principal mercado externo? Brasil, que importa entre siete y ocho millones de toneladas por año.

--Exacto. Y sumale el proyecto de ampliación de Profertil y vas a entender por qué deberíamos seguir esta elección con algo más que curiosidad política. Detrás hay inversiones, trabajo de construcción, proveedores y actividad industrial para muchos años.

--Recién mencionaste a la megaplanta que va a construir Pampa Energía. ¿Viste la nota de hoy de La Nueva.? Van a usar agua de la ría y o del dique Paso de las Piedras para la producción de urea.

--Sí, claro, la leí, y es algo muy positivo. De hecho, el proyecto requiere una inversión mucho mayor por ese proceso de desalinización. Tengo entendido que la empresa analizó la antigua cuestión que tiene Bahía con el abastecimiento de agua y por eso decidió tomar este camino.

--Coincido, sin duda, es una decisión para destacar. Recuerdo que a fines de los 90, cuando se proyectó Profertil, el tema de la provisión de agua fue muy importante y, de hecho, se hizo un acueducto industrial.

--Sí, por entonces la Provincia prometió agua y accesos viales acordes a las inversiones que venían, pero no cumplió con lo pactado.

--Antes de irnos, un saludo muy afectuoso todas las madres en su día, y un beso al cielo a las que ya no están con nosotros.

--Un cariño grande a todas, Bueno, ¿vamos zarpando?

--Dale, levantemos campamento que ya se hizo tarde y hay que ir prendiendo el fuego.

--Me imaginé que estabas pensando en eso cuando mirabas la hora a cada rato en el celular, je, je. Dale, yo hoy voy por las pastas. Hasta la semana que viene, Juan.

--Dale, disfrutalas, José Luis. Hasta el próximo domingo.