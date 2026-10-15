Comenzaron los trabajos en el acueducto Brandsen

Aguas Bonaerenses inició a las cero hora de este jueves las tareas de reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Los trabajos se ejecutan en calle Brandsen, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego.

Los mismo se ejecutarán entre las primeras horas de este jueves y se extenderán hasta el viernes 16 con posibilidades de baja presión y/o falta de suministro de agua en el centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

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Por esta razón, la empresa solicitó a las personas usuarias que realicen las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la afectación y durante ese período utilicen el recurso únicamente para aquellos usos que sean impostergables, hasta tanto se restablezca y normalice el suministro.

Trabajos en el marco de recambio de cañerías

En simultaneo, se realizan los trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de las calles Garibaldi y Drago, Drago y Piedrabuena, y Washington y Sócrates. Durante los trabajos se afectará el suministro en los barrios Villa Mitre y Tiro Federal en la zona aledaña.



En todos los casos, se solicita a las personas usuarias que dispongan de agua de red, que reserven su uso para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del suministro.



Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.