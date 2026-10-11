Pareja exhortó a los jóvenes a que continúen defendiendo las ideas de la libertad

Militantes de la Juventud de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires participaron ayer, sábado, de su Congreso provincial en el municipio de Morón.

El acto fue cerrado por el presidente de LLA PBA, Sebastián Pareja, quien exhortó a los jóvenes a seguir luchando por sus convicciones y las ideas de la libertad.

Del encuentro participaron el coordinador de la organización provincial, Sebastián Acuña; su par nacional, Rocío Gómez; y los referentes juveniles Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez, entre otros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Este Congreso refleja el enorme crecimiento que tuvo la juventud de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tanto en cantidad como en capital humano. Han desarrollado sus propios espacios de formación, combinando la capacitación política con la presencia territorial y la cercanía con los bonaerenses", explicó el diputado nacional ante más de mil jóvenes que colmaron el espacio elegido para el encuentro.

"El presidente Javier Milei siempre destacó el papel fundamental de los jóvenes en su llegada a la Presidencia. Hoy vemos cómo ese apoyo y compromiso con las ideas de la libertad se mantiene intacto y será clave para los desafíos que tenemos por delante hacia 2027. Estoy orgulloso de ustedes", completó Pareja.

El coordinador de la Juventud de LLA PBA, Sebastián Acuña, aseguró: "Tenemos una juventud con capacidad, con formación, con muchas ganas de ponerse al hombro este proyecto de país que encabeza el presidente Javier Milei. Militamos para formar parte de un proyecto que nos trasciende, que conocemos muy bien, porque fuimos parte de una generación que se organizó, militó y trabajó para hacer a Javier Milei presidente de la Nación".

También Sharif Menem destacó el poder de la juventud libertaria al señalar que “es la más convocante del país” y que LLA “es el partido que más espacio le da a los jóvenes en la República Argentina”.

Por su parte, Rocío Gómez se dirigió a los presentes y afirmó: “La Provincia sufre la pésima gestión de Axel Kicillof. Las escuelas no enseñan, los hospitales no atienden, nos rodea la inseguridad. No vemos futuro en la Provincia y eso debe cambiar”.

El encuentro, además de reunir a jóvenes libertarios de todos los rincones de la Provincia, contó con la participación de diputados y senadores bonaerenses y dirigentes locales.

Durante la jornada se desarrollaron distintos paneles de debate y formación sobre los desafíos políticos que enfrenta la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de La Libertad Avanza.