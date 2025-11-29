Condenaron a “Patito Cheto” por balear a un joven que tenía una camiseta rival

El atardecer del sábado 20 de marzo de 2021 la rivalidad entre Olimpo y Villa Mitre agregó otro capítulo violento, cuando una discusión en la zona de Don Bosco al 2.400 finalizó con un joven baleado.

La víctima llevaba colocada una remera con los colores aurinegros y el agresor, un gorro del conjunto tricolor. El simple uso de esas prendas fue la chispa que detonó el incidente.

El 18 de diciembre de 2024, y luego de permanecer prófugo algo más de un año, Nahuel Agustín Fuentealba, apodado “Patito Cheto”, acusado de ser el autor del disparo, fue detenido por efectivos del Comando de Patrulla, durante un operativo en Maldonado al 1.700.

Voceros oficiales indicaron que había concurrido a un acto escolar de un familiar y que al retirarse de un establecimiento educativo fue interceptado por los uniformados.

Recientemente, en el marco de un juicio abreviado, la jueza Daniela Fabiana Castaño, del Tribunal en lo Criminal Nº 3, le impuso la pena de seis años y medio de prisión por la tentativa de homicidio.

Previamente, la fiscalía y la defensa, con la aceptación del imputado, acordaron el monto de la sanción y la calificación legal.

Por el mismo caso, en mayo pasado, Jonathan Ariel Picchi recibió una pena de 5 años y medio como coautor.

Los hechos

Para la jueza Castaño quedó probado que ambos se movilizaban en una moto y que al circular por inmediaciones del predio del club La Armonía Fuentealba mantuvo un intercambio de palabras con Luciano Martín Ridolfi Pontet.

En esas circunstancias el procesado le advirtió que volvería y le pegaría un tiro.

La amenaza se volvió realidad a los pocos minutos, cuando los individuos regresaron y Fuentealba extrajo un arma de fuego de su cintura y le apuntó.

El acusado efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el brazo y el abdomen de la víctima. Posteriormente se dieron a la fuga por Don Bosco en sentido descendente.

El ataque

Ridolfi Pontet declaró que esa tarde había jugado al fútbol y que estaba sentado junto a unos amigos en la vereda del complejo correspondiente a la entidad velezana.

Mencionó que dos sujetos que tenían colocados gorras de Villa Mitre pasaron por el lugar a bordo de una moto tipo cross.

Agregó que discutieron por la rivalidad entre aurinegros y tricolores, y que los acusados se fueron y poco después regresaron.

Explicó que frente a los insultos reaccionó e intentó acercarse a los motociclistas, pero uno de ellos extrajo un revólver calibre 22 y disparó.

Dijo que el acusado le apuntó al pecho y que el primer tiro falló, pero que el segundo le impactó en el brazo y el abdomen.

Sostuvo que luego de recibir el alta médica un conocido le compartió una captura de la foto de un perfil de Facebook y pudo reconocer al agresor.

El damnificado indicó que “no se conocían y no pensó que por una discusión podía hacer lo que hizo”.

Otros testigos que se encontraban en el lugar, algunos de los cuales trasladaron a Ridolfi Pontet al hospital, describieron una secuencia similar acerca de lo sucedido.

Agresión inesperada

Picchi, sentenciado como coautor, declaró durante la instrucción de la causa e involucró a Fuentealba.

Manifestó que ese día conducía la moto y que pasaron por el sector del club La Armonía, donde estaba un grupo de personas que insultaban.

Refirió que su cómplice le dijo que se detuviera y escuchó las detonaciones.

Agregó que quedó en shock y que se fue por miedo a que lo atacaran.

Reiteró que no se conocían con el damnificado y que la rivalidad entre ambos clubes motivó el inicio de los incidentes.

“Todos los testigos presentes, e incluso el coimputado Picchi, observaron la secuencia y sindicaron sin dudas a Nahuel Fuentealba como el responsable del hecho”, indicó la magistrada en la resolución.

Del mismo modo, la jueza destacó que la víctima reconoció al acusado luego de que le exhibieran el perfil de una red social identificado como “Patitoo D'Cheetto”.

Finalmente, señaló que la responsabilidad de Fuentealba “surge sin duda alguna de los elementos recabados en la causa”.

Por todo ello, la jueza sentenció al procesado y le impuso la pena de prisión efectiva.

Señalado por error

Investigación. En primera instancia la sospecha recayó en un hermano de “Patito Cheto”. Los voceros señalaron que la similitud en la apariencia física de ambos provocó esa confusión.

Descargo. El joven ajeno al delito concurrió acompañado por un familiar a la comisaría de Puan, donde manifestó que se encontraba en esa localidad al momento de los hechos. Describió que durante esa jornada estuvo en comercios de ese lugar y en un establecimiento rural.

Pruebas. A la investigación se sumaron una serie de capturas de pantallas del teléfono celular correspondiente a su novia, donde indicaba en algunos mensajes que había un problema con "Pato" y lo habían confundido con él.