Villa Mitre recibirá mañana a un rival que arrancó la gira ganando en Viedma

Villa Mitre volverá a ser local por la Liga Argentina mañana, a las 22, ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Lobo, anoche consiguió un gran triunfo frente a Deportivo Viedma, en la capital rionegrina, por 88 a 83, donde el local sufrió la segunda caída de las tres presentaciones consecutivas.

Su principal arma fue el tiro de tres puntos, con 11 de 24, incluyendo 3-4 de Raúl Pelorosso, 3-4 de Juan Francisco Boffelli y 2-5 del cubano Joan Gutiérrez, entre los principales en este rubro.

En el Depo se destacaron Keiver Marcano con 22 puntos y 9 rebotes, y Luciano Caceres con 20 unidades. El bahiense Nicolás Paletta jugó 24m28, sumando 9 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes.

En los otros encuentros de la Conferencia Sur que se jugaron anoche, Quilmes venció cómodamente a Ciclista, por 84 a 61, con 19 puntos de Juane De la Fuente y 18 de Darry Moore.

Mientras que La Unión bajó a Lanús, como local, ganando 59 a 55.