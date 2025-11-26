Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

28.3°

Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

28.3°

Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

28.3°
Básquetbol.

Villa Mitre recibirá mañana a un rival que arrancó la gira ganando en Viedma

El tricolor ganó los dos en casa y perdió tres afuera.

Raúl Pelorosso, atacando a Nico Paletta. Foto: LA.

Villa Mitre volverá a ser local por la Liga Argentina mañana, a las 22, ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Lobo, anoche consiguió un gran triunfo frente a Deportivo Viedma, en la capital rionegrina, por 88 a 83, donde el local sufrió la segunda caída de las tres presentaciones consecutivas.

Noticias Relacionadas

Su principal arma fue el tiro de tres puntos, con 11 de 24, incluyendo 3-4 de Raúl Pelorosso, 3-4 de Juan Francisco Boffelli y 2-5 del cubano Joan Gutiérrez, entre los principales en este rubro.

En el Depo se destacaron Keiver Marcano con 22 puntos y 9 rebotes, y Luciano Caceres con 20 unidades. El bahiense Nicolás Paletta jugó 24m28, sumando 9 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes.

En los otros encuentros de la Conferencia Sur que se jugaron anoche, Quilmes venció cómodamente a Ciclista, por 84 a 61, con 19 puntos de Juane De la Fuente y 18 de Darry Moore.

 Mientras que La Unión bajó a Lanús, como local, ganando 59 a 55.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE