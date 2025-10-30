Avanza a buen ritmo la obra del acueducto que mejorará la provisión de agua en Bahía

ABSA informó que prosigue a buen ritmo la obra Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares que incluye la construcción de dos nuevas cisternas de reserva de agua y el tendido de 13.500 metros de acueducto para mejorar la provisión a la ciudad de Bahía Blanca.

Según comunicó la empresa, esta semana se inició el hormigonado de la base de la cisterna de 30 millones de litros ubicada en el predio de Planta Patagonia.

En ese mismo lugar, también se montará una nueva estación de bombeo y es punto de inicio del tendido de un acueducto de 8200 metros hacia Bosque Alto.

En simultáneo, en Bosque Alto se construye otra cisterna de 10 millones de litros, una estación de bombeo y un acueducto de 5300 metros desde ese sector, que se empalmará a la red existente en Felipe Varela y Ayacucho.

Las tareas se centran en la construcción de muros de hormigón de la reserva de agua y el tendido de cañería sobre Los Churrinches.