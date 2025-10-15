El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 16 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento tendrá leve del sector noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo será templado y mayormente soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudoeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche será fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.