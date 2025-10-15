El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 16 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento tendrá leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será templado y mayormente soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudoeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche será fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.