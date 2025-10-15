Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

21.7°

Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

21.7°

Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

21.7°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 16 de octubre en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 16 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento tendrá leve del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será templado y mayormente soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudoeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche será fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados. 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE